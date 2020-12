Журналістка The Times заявила про використання її фото фейковим блогером «Укрзалізниці»

Британська журналістка The Times, письменниця і співзасновниця партії «Рівні права жінок» Кетрін Маєрс повідомила про те, що її фото в Україні використовує фейковий блогер. Про це вона написала у Twitter.

«Хтось в Україні використовує мою фотографію у повідомленнях і статтях, де «я» вказана як «блогер», який закінчив Український державний університет залізничного транспорту. Сфера інтересів – логістика і транспорт України», – написала вона, прикріпивши скріни.

«Блогера» з особою Маєрс звуть «Олена Прагіна» і всі її тексти присвячені піару керівництва «Укрзалізниці».

Department of Weird: someone in the Ukraine is using my photo on posts and articles describing “me” as a “Blogger. Graduated from the Ukrainian State University of Railway Transport. Sphere of interests - logistics and transport of Ukraine.” pic.twitter.com/c1CIsIvOB6