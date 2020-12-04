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    Події в Україні

    Журналістка The Times заявила про використання її фото фейковим блогером «Укрзалізниці»

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    Фото британської письменниці Кєтрін Маєрс, яке використовував невідомий блогер - Журналістка The Times заявила про використання її фото фейковим блогером «Укрзалізниці»
    Фото британської письменниці Кєтрін Маєрс, яке використовував невідомий блогер
    Фото: The Observer

    Пости залізничного «експерта» з обличчям британської письменниці публікувалися в українських ЗМІ

    Британська журналістка The Times, письменниця і співзасновниця партії «Рівні права жінок» Кетрін Маєрс повідомила про те, що її фото в Україні використовує фейковий блогер. Про це вона написала у Twitter.

    «Хтось в Україні використовує мою фотографію у повідомленнях і статтях, де «я» вказана як «блогер», який закінчив Український державний університет залізничного транспорту. Сфера інтересів – логістика і транспорт України», – написала вона, прикріпивши скріни.

    «Блогера» з особою Маєрс звуть «Олена Прагіна» і всі її тексти присвячені піару керівництва «Укрзалізниці».

    «... Володимир Жмак тепер віддувається за безвідповідальність, корумпованість і навіть дурість попередніх керівників «Укрзалізниці», – «пише» блогер від імені Олени Прагіної в одній зі статтей.

    Так виглядає інформація на сайті з фото британської письменниці/скріншот
    Так виглядає інформація на сайті з фото британської письменниці/скріншот

    «Як Володимиру Жмаку і його команді вдалося так істотно прискорити перевезення вантажів залізницею? Цьому сприяли як зовнішні, так і внутрішні організаційні чинники. Уміння використовувати будь-яку ситуацію, що склалася на благо компанії говорить про професіоналізм керівництва», – зазначає неіснуючий блогер в одному зі своїх текстів.

    Пости залізничного «експерта» з обличчям британської письменниці публікувалися в українських ЗМІ. Суть їх зводилася до дискредитації вимог профспілки «Укрзалізниці» до Жмака щодо виконання галузевої угоди та погашення мільйонних боргів із зарплати.

     Читайте також:
    Теги: ЗМІ Укрзалізниця Twitter університет перевезення
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