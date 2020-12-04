Журналістка The Times заявила про використання її фото фейковим блогером «Укрзалізниці»

Пости залізничного «експерта» з обличчям британської письменниці публікувалися в українських ЗМІ

Британська журналістка The Times, письменниця і співзасновниця партії «Рівні права жінок» Кетрін Маєрс повідомила про те, що її фото в Україні використовує фейковий блогер. Про це вона написала у Twitter.

«Хтось в Україні використовує мою фотографію у повідомленнях і статтях, де «я» вказана як «блогер», який закінчив Український державний університет залізничного транспорту. Сфера інтересів – логістика і транспорт України», – написала вона, прикріпивши скріни.

«Блогера» з особою Маєрс звуть «Олена Прагіна» і всі її тексти присвячені піару керівництва «Укрзалізниці».

Department of Weird: someone in the Ukraine is using my photo on posts and articles describing “me” as a “Blogger. Graduated from the Ukrainian State University of Railway Transport. Sphere of interests - logistics and transport of Ukraine.” pic.twitter.com/c1CIsIvOB6 — Catherine Mayer (@catherine_mayer) December 4, 2020

«... Володимир Жмак тепер віддувається за безвідповідальність, корумпованість і навіть дурість попередніх керівників «Укрзалізниці», – «пише» блогер від імені Олени Прагіної в одній зі статтей.

Так виглядає інформація на сайті з фото британської письменниці/скріншот

«Як Володимиру Жмаку і його команді вдалося так істотно прискорити перевезення вантажів залізницею? Цьому сприяли як зовнішні, так і внутрішні організаційні чинники. Уміння використовувати будь-яку ситуацію, що склалася на благо компанії говорить про професіоналізм керівництва», – зазначає неіснуючий блогер в одному зі своїх текстів.

Пости залізничного «експерта» з обличчям британської письменниці публікувалися в українських ЗМІ. Суть їх зводилася до дискредитації вимог профспілки «Укрзалізниці» до Жмака щодо виконання галузевої угоди та погашення мільйонних боргів із зарплати.

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