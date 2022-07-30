Нічний обстріл спального району Миколаєва: з’явилися фото руйнувань

Значних руйнувань зазнали багатоповерхівки, пошкоджено транспортні засоби

У ніч проти суботи, 30 липня, окупанти завдали ракетного удару по спальному району Миколаєва. Загинула жінка, ще шестеро людей отримали поранення, інформує Офіс генерального прокурора.

Значних руйнувань зазнали багатоповерхівки, пошкоджено транспортні засоби. На місці подій працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, експерти. Проводяться першочергові слідчі дії.

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За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури та Окружної прокуратури міста Миколаєва розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні уночі рашисти обстріляли спальний район Миколаєва. За попередніми даними, загинула одна людина.

Додамо, що учора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту. Загинули п'ятеро людей.

Крім того, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами.