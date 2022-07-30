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Норвегія передала Україні бронеавтомобілі: технічні характеристики транспорту

Надія Карбунар
Сьогодні, 14:19 glavcom.ua
Норвегія передала Україні бронеавтомобілі: технічні характеристики транспорту
Загалом ЗСУ отримали 14 одиниць бронетранспорту
фото: пресслужба уряду Норвегії

Бронеавтомобілі Iveco Lav III мають гарну мобільність, а також захист

Норвегія передала Україні бронеавтомобілі Iveco Lav III. Загалом ЗСУ отримали 14 одиниць бронетранспорту. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Бронеавтомобілі мають гарну мобільність, а також захист. Норвегія застосовувала аналогічний тип транспорту під час операції в Афганістані.

«Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арильд Грам.

Зазначається, що бронеавтомобілі були передані в якості додатка до іншого обладнання, такого як артилерія, ПЗРК та бронетранспортери.

Нагадаємо, норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон, щоб придбати для української армії беспілотник «Байрактар».

 

 

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