Обмінникам заборонили публікувати курс валют: українці відреагували фотожабами

Вимога НБУ здалася користувачам соцмереж кумедною

Національний банк України посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, обмінникам заборонили публікувати курс валют на інформаційних табло за межами кас.

Українцям така вимога здалася дивною та кумедною, тож у мережі вони відреагували фотожабами.

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Зокрема, помітили, закон про заборону вуличних табло з курсами валют підписав також Володимир Путін. «Про табло і курси. Хтось в НБУ оглядається на Схід», – прокоментували українці.

Тим часом курс долара підходить до 43 гривень (фотофакт).

Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.