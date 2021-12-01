  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    15 млн грн готівки, золото і картина в образі Муссоліні: що знайшли у Киви при обшуку (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуку у Киви знайшли 15 млн грн кешу, золото і картини Крюкової - 15 млн грн готівки, золото і картина в образі Муссоліні: що знайшли у Киви при обшуку (відео)
    Під час обшуку у Киви знайшли 15 млн грн кешу, золото і картини Крюкової
    Фото: Bihus.Info

    Під час обшуку в Іллі Киви знайшли готівку як в гривнях, так і в іноземній валюті

    Правоохоронці під час обшуку у будинку депутата «Опозиційної платформи – За життя» знайшли багато коштовних речей. Серед них – золото, готівка та картини керівниці підсанкційної «Страни.ua» Світлани Крюкової. Про це повідомили журналісти Bihus.Infoз посиланням на фото, які вони отримали від джерел в правоохоронних органів.

    Під час обшуку в Іллі Киви знайшли готівку як в гривнях, так і в іноземній валюті. За даними джерела, під час обшуку в нардепа виявили понад 1,1 млн грн та $500 тис. (приблизно 13,5 млн грн), а також понад 300 тис. грн – в автомобілі. Це значно перевищує готівкові заощадження, які Кива вказав у своїй останній щорічній декларації (425 тис. грн).

    Фото: Bihus.Info
    Фото: Bihus.Info

    Окрім готівки, правоохоронці виявили також багато золотих злитків, вагою від 1 до 100 грам. На одну з фотографій з обшуку потрапило щонайменше 6 стограмових злитків, вартість яких перевищує 5 тис. євро (понад 150 тис. грн).

    Фото: Bihus.Info
    Фото: Bihus.Info

    Таким чином, загальна вартість золота на одній цій фотографії становить не менше 1 млн грн. При цьому в декларації Іллі Киви будь-яке золото відсутнє.

    Окрім цього, в будинку знайшли декілька картин, які на своїх сторінках в соцмережах продає керівниця підсанкційного видання «Страна.Юей» Світлана Крюкова. Одну з цих картин, де Кива змальований в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Крюкова подарувала нардепу на його день народження у 2020 році.

    фото: Bihus.info
    фото: Bihus.info

    Ілля Кива поки не коментував цю інформацію.

    Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління».

    Також Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

    Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

    Читайте також:

    Теги: обшук розслідування Ілля Кива золото
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    15 млн грн готівки, золото і картина в образі Муссоліні: що знайшли у Киви при обшуку (відео)