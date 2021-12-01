15 млн грн готівки, золото і картина в образі Муссоліні: що знайшли у Киви при обшуку (відео)

Під час обшуку у Киви знайшли 15 млн грн кешу, золото і картини Крюкової

Під час обшуку в Іллі Киви знайшли готівку як в гривнях, так і в іноземній валюті

Правоохоронці під час обшуку у будинку депутата «Опозиційної платформи – За життя» знайшли багато коштовних речей. Серед них – золото, готівка та картини керівниці підсанкційної «Страни.ua» Світлани Крюкової. Про це повідомили журналісти Bihus.Info з посиланням на фото, які вони отримали від джерел в правоохоронних органів.

Під час обшуку в Іллі Киви знайшли готівку як в гривнях, так і в іноземній валюті. За даними джерела, під час обшуку в нардепа виявили понад 1,1 млн грн та $500 тис. (приблизно 13,5 млн грн), а також понад 300 тис. грн – в автомобілі. Це значно перевищує готівкові заощадження, які Кива вказав у своїй останній щорічній декларації (425 тис. грн).

Фото: Bihus.Info

Окрім готівки, правоохоронці виявили також багато золотих злитків, вагою від 1 до 100 грам. На одну з фотографій з обшуку потрапило щонайменше 6 стограмових злитків, вартість яких перевищує 5 тис. євро (понад 150 тис. грн).

Фото: Bihus.Info

Таким чином, загальна вартість золота на одній цій фотографії становить не менше 1 млн грн. При цьому в декларації Іллі Киви будь-яке золото відсутнє.

Окрім цього, в будинку знайшли декілька картин, які на своїх сторінках в соцмережах продає керівниця підсанкційного видання «Страна.Юей» Світлана Крюкова. Одну з цих картин, де Кива змальований в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Крюкова подарувала нардепу на його день народження у 2020 році.

фото: Bihus.info

Ілля Кива поки не коментував цю інформацію.