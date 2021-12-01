15 млн грн готівки, золото і картина в образі Муссоліні: що знайшли у Киви при обшуку (відео)
Під час обшуку в Іллі Киви знайшли готівку як в гривнях, так і в іноземній валюті
Під час обшуку в Іллі Киви знайшли готівку як в гривнях, так і в іноземній валюті. За даними джерела, під час обшуку в нардепа виявили понад 1,1 млн грн та $500 тис. (приблизно 13,5 млн грн), а також понад 300 тис. грн – в автомобілі. Це значно перевищує готівкові заощадження, які Кива вказав у своїй останній щорічній декларації (425 тис. грн).
Окрім готівки, правоохоронці виявили також багато золотих злитків, вагою від 1 до 100 грам. На одну з фотографій з обшуку потрапило щонайменше 6 стограмових злитків, вартість яких перевищує 5 тис. євро (понад 150 тис. грн).
Таким чином, загальна вартість золота на одній цій фотографії становить не менше 1 млн грн. При цьому в декларації Іллі Киви будь-яке золото відсутнє.
Окрім цього, в будинку знайшли декілька картин, які на своїх сторінках в соцмережах продає керівниця підсанкційного видання «Страна.Юей» Світлана Крюкова. Одну з цих картин, де Кива змальований в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Крюкова подарувала нардепу на його день народження у 2020 році.
Ілля Кива поки не коментував цю інформацію.
Нагадаємо, атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження опальному нардепу Іллі Киві наукового ступеню «кандидат наук з держуправління».
Також Кива заявив, що подає позов до суду на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.
Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.
Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:
- Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).
- Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.
- Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.