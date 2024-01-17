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Безугла назвала двох олігархів, які нагрішили, а тепер грають роль рятівників України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Безугла назвала двох олігархів, які нагрішили, а тепер грають роль рятівників України
Безугла нагадала, що станом на зараз в Україні тільки два доларових мільярдери
фото: Мар’яна Безугла/Facebook

Нардепка: Мільярдери мімікрують під благодійників та допомагають військовим, сподіваючись на захист

Українські олігархи Віктор Пінчук та Рінат Ахметов намагаються грати роль благодійників та меценатів, таким чином використовуючи кошти, які вони раніше заробили на державі. Про це написала народна депутатка Мар’яна Безугла у себе в Facebook.

«Пінчук разом з Ахметовим – два «хитросплетених» олігархи. Пінчук мімікрує під мецената, благодійника, відмиваючи гроші, що відібрав у держави. При цьому отримав необмежений доступ до державних ресурсів Пінчук через шлюб: одружився на дочці Кучми. Наразі в Україні вже тільки два доларових мільярдери: Ахметов і Пінчук», – йдеться у публікації народної депутатки.

Безугла назвала двох олігархів, які нагрішили, а тепер грають роль рятівників України фото 1

Безугла також зазначила, що олігарх Рінат Ахметов тепер спонсорує бойові підрозділи, бо начебто  сподівається на захист. Нардепка додала, що «історія памʼятає, хто кукловодив Януковичем», натякаючи на Ахметова, і що він зробив з Україною за роки.

Нагадаємо, 16 січня вчергове розкритикувала олігарха Віктора Пінчука журналістка Мирослава Гонгадзе. Вона опублікувала фото, на якому мільярдер у компанії з низкою людей, які стали відомими під час війни. На світлині помітну голову правління фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, волонтерку Юлію Паєвську з позивним Тайра, засновницю благодійного проєкту «Птахи» Тату Кеплер.  Ці люди беруть участь в заході, органзованому Пінчуком спільно з Офісом президента. Вони презентували проєкт Deciding Your Tomorrow у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Як повідомляється на сайті Фонду Пінчука, частиною проєкту Deciding Your Tomorrow стане триденна дискусійна програма, що має об'єднати світових політичних лідерів, мислителів та активістів для обговорення ключових аспектів захисту життя і свободи українців.

«Яке багатомовне фото. Майбутнє в надійних руках. Лише Кучми не вистачає», – написала вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, убивство якого на початку 2000-х спричинило ефект політичного землетрусу в Україні.

Фото: Мирослава Гонгадзе/Facebook
Фото: Мирослава Гонгадзе/Facebook

Мирослава Гонгадзе принагідно нагадала про статтю Пінчука про Донбас, яку було опубліковано в The Wall Street Journal у 2016 році. Тоді вона викликала шквал критики. У статті український мільярдер Віктор Пінчук запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. Пінчук тоді перелічив необхідні кроки: Україна має стати «нейтральною», віддати Крим Росії разом з окупованими територіями на Сході.

Підзаголовок статті детальніше розкривав зміст думок олігарха: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявляв Пінчук.

Серед поступок, на які, на думу Пінчука, мав погодитися Київ, олігарх називав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, мала відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнавав, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонував не зважати на це.

При цьому Пінчук тоді не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка на той момент окупувала Крим і контролювала проросійських бойовиків на сході України.

І вже у 2023 році чергова хвиля «зради» накрила український сегмент соцмереж через чергову ініціативу Пінчука. Анонсований ним проєкт «Українська історія: глобальна ініціатива» як спроба переосмислення історії України з давніх періодів до російсько-української війни спровокував лавину критики саме через особу спонсора, який уміло змінює свою позицію залежно від обставин.

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Теги: Рінат Ахметов олігархи Віктор Пінчук Мар’яна Безугла

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