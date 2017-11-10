Другий строк Ігоря Кононенка. «Любий друг» президента почав передвиборчу кампанію

Кононенко активно відбілює свій імідж та готує підґрунтя для своєї другої парламентської каденції

Після другого Майдану на перші ролі у державі вийшло багато персонажів, про існування яких раніше мало хто здогадувався. Одним з таких «новачків» без перебільшення є нинішній перший заступник голови фракції Блоку Порошенка Ігор Кононенко. Уряди, міністри приходять і йдуть, а прізвище одного з найближчих друзів та соратників президента

Фото: Главком Ігор Кононенко

Кононенко активно відбілює свій імідж та готує підґрунтя для своєї другої парламентської каденції

Після другого Майдану на перші ролі у державі вийшло багато персонажів, про існування яких раніше мало хто здогадувався. Одним з таких «новачків» без перебільшення є нинішній перший заступник голови фракції Блоку Порошенка Ігор Кононенко. Уряди, міністри приходять і йдуть, а прізвище одного з найближчих друзів та соратників президента весь час на слуху, хоча особливо публічним цього депутата не назвеш. А фраза «я від Кононенка» давно стала мемом - синонімом ключа до всіх дверей. Щоправда, така впливовість має зворотній бік – саме Кононенко в очах прогресивної громадськості тепер уособлює корупційну та непрозору сутність влади.

«Ні для кого не секрет, що я – людина команди президента, – говорив Кононенко в березні 2015-го року в інтерв’ю «Главкому». – На сьогоднішній день я, як той солдат, служу там, де, на думку команди, моє перебування є найбільш доцільним. Сьогодні мої знання і досвід, мої організаційні здібності потрібні в парламенті – значить, я працюю в парламенті. Я не збираюся будувати свою особисту політичну кар'єру, мені це не цікаво».

Це було сказано ще до корупційного скандалу, коли тодішній міністр економіки Айварас Абромавичус звинуватив Кононенка в блокуванні роботи, лобіюванні потрібних кандидатур на «солодкі» посади та створенні бізнес-схем під державним дахом. Після цих викриттів Кононенко став мішенню для всіх діячів-актикорупціонерів. Під впливом звинувачень нардеп тимчасово складав повноваження заступника голови фракції, але справу зам’яли і зараз він виграє суди у Абромавичуса, вони визнають заяви екс-міністра недостовірними. Кононенко не тільки активно відбілює свій імідж та вже готує підґрунтя для своєї другої парламентської каденції.

Активи: від депутатів до телеканалів

«Любий друг» Порошенка знайомий з ним більше 30 років: вони разом служили в армії. «Потім в 1992-му, коли в країні багато що змінилося, відкрився ринок і з'явилися вільні бізнес-відносини, Петро Олексійович запросив мене разом працювати в створеній ним комерційній структурі, тоді це був Біржовий дім «Україна», – згадує Ігор Кононенко. – З того часу ми працювали разом, не рахуючи перерв, коли він був задіяний в політиці або на державних посадах». Кононенко, Порошенко та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський на трьох напряму чи через фонди досі володіють більш ніж двома десятками компаній по всій Україні, серед яких Міжнародний інвестиційний банк, страхова компанія «Країна», фітнес-клуб «П’ятий елемент», Пісківський завод скловиробів та інші.

Наразі Кононенко контролює групу у фракції, кількох міністрів, державну компанію «Центренерго» (через «свого» міністра Ігоря Насалика) та намагається впливати на інформпростір. З його прізвищем пов’язують прихильний до влади телеканал «Прямий», який формально належить колишньому «регіоналу» Володимиру Макеєнку, який теж має свою історію відносин з Порошенком, , та сайт «Букви». За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, який ретельно відстежує діяльність Кононенка, президентський соратник заводив свій менеджмент на телеканал NewsOne екс-«регіонала» Євгена Мураєва, але наразі ця команда, за даними «Главкома», вже пішла звідти, що відразу ж позначилось на тональності мовлення.

Часто інтереси загребущого Кононенка входять в конфлікт з планами прем’єра Володимира Гройсмана. У конфлікті міністра інфраструктури Володимира Омеляна та екс-голови «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна Кононенко підтримував міністра, а Гройсман – експресивного поляка. Воює Кононенко і з міністром фінансів Олександром Данилюком: близька до нардепа голова податкового комітету Ніна Южаніна звинувачувала міністра в неефективності, а комітет навіть писав листа прем’єру з вимогами його звільнити. Данилюк, у свою чергу, дорікав опонентам в блокуванні законопроектів уряду.

Гройсман виказує підтримку міністру фінансів, на якого має зуб Ігор Кононенко

«Дуже великий друг»

Намагаючись продемонструвати президенту свою ефективність та необхідність, Кононенко не забуває і про власне політичне майбутнє. Хоч він і переконує, що не збирається будувати свою політичну кар’єру, його дії свідчать про інше. Останнім часом Кононенко розвів неабияку бурхливу активність в Обухівському та Васильківському районах Київської області. Ці райони прилягають до столиці, тож їх можна назвати вельми перспективними. Хоча Кононенко став депутатом за списком, формально за внутрішнім партійним розподілом він відповідає якраз за цю місцевість, при цьому очолює Київську обласну організацію БПП. «Добрі справи» найближчого президентського соратника з усіх сил піарить і губернатор області Олександр Горган.

«Сьогодні у Обухівського району є дуже великий друг в особі Ігоря Віталійовича Кононенка, – не жаліє єлею Горган. – Те, що ми просунулись у графіку ремонтних робіт на ділянці «Київ-Знам'янка» – це виключно його заслуга. Але мова не про дороги, а про те, що одна з найвпливовіших особистостей держави є надійним другом Обухівщини, і цим новий керівник району просто зобов’язаний скористатись».

Ці слова Горган виголосив на представленні голови Обухівського району Івана Рудяка – людини з якою Кононенко, м’яко кажучи, не складає великої проблеми знайти спільну мову. В 2015-му Рудяк працював в виборчому штабі Сергієм Березенка, який, як і Кононенко, зараз є заступником голови фракції БПП в парламенті. Березенко з Кононенком – соратники ще з часів спільного перебування в рядах Блоку Черновецького в Київраді. Рудяк намагався стати депутатом облради від БПП, але не судилось, втім «втішний приз» у вигляді привабливого району він отримав не без сприяння Кононенка. Мер Обухова Олександр Левченко, який став членом провладного «Нашого краю», також, чим може, допомагає високому гостю з Києва.

Високий гість з Києва з мером Обухова Олександром Левченком

Нема проблем у Кононенка і з головою Васильківської райдержадміністрації Владиславом Одинцем – для зустрічі громадськості з депутатом, коли той відвідує Васильківщину, надається приміщення адміністрації. Окремо керівництво району наголошує, що саме за сприяння Кононенка район отримував державні субвенції для розвитку соціальної інфраструктури.

Увага впливового нардепа саме до цих районів пояснюється просто: саме вони входять у склад 94-го виборчого округу, на якому в 2014-му році переміг Віктор Романюк з «Народного фронту». Обухівські інтернет-ресурси згадують про Романюка як депутата, який після перемоги на окрузі геть про нього забув та нічого не робить для Київщини. Справедливості заради варто відзначити, що за діяльністю Романюка, дійсно, місцеві медіа не слідкують, на відміну від Кононенка, кожен крок якого висвітлюють лояльні ЗМІ.

В розмові з «Главкомом» Романюк каже, що не бачить інших причин для такої активності Кононенка, ніж плани на майбутні вибори: «Логіка підказує, що саме так. Я бачу, що на державному рівні він не зміг себе реалізувати, тому реалізує на регіональному». І Романюк не виключає, що така тактика «ресурсного» кандидата згодом принесе плоди: «Як свідчить практика, на довиборах на цьому ж окрузі в 2013-му році «регіонал» Руслан Бадаєв без проблем купив 60 тисяч голосів. А люди рідко змінюються, я не живу в ілюзіях».

Бурхлива діяльність

Цікаво, що до останнього часу сторінка в «фейсбуці» у близького друга та партнера президента ледь оновлювалась – він обмежувався на ній привітаннями зі святами на кшталт 8 березня та Великодня. Але з 1 листопада коли депутат відвідав Трипільську ТЕС та місто Українку і відзвітував про зустріч з колективом станції і міською громадою, такі звіти в соцмережі почали з’являтись регулярно.

Кононенко відвідав Трипільску ТЕС в Українці

От Кононенко опікується в Обухові ремонтом доріг, фінансує побудову амбулаторії та пункту невідкладної допомоги, за його сприяння встановлюється альтанка в дитячому садку та ремонтується дах на школі.

От депутат відвідує місцевий картонно-паперовий комбінат, опікується облаштуванням пішохідного переходу по дорозі до нього, проводить нараду в райдержадміністрації щодо нагального питання сміттєзвалищ. На аналогічній нараді у Василькові Кононенко цікавиться проблемами сільської медицини, спортивної інфраструктури, доріг та ходу фінансової децентралізації. І всюди обіцяє допомогти – вибити фінансування, проштовхнути потрібний законопроект.

Виключно територією 94-го округу розповсюджується і щотижнева газета «Голос Київщини». Очільником організації, яка міститься в вихідних даних видання, є такий собі Дмитро Шихненко – в двох останніх скликаннях Ради помічник нардепа від БПП Андрія Павелка та кандидат від президентської партії в 2014-му під непрохідним номером в списку. До Павелка Шихненко був помічником депутата Анатолія Матвієнка – дядька вже згаданого Сергія Березенка. Тож це видання, судячи з усього, готуватиме необхідний фон для майбутнього відкритого чи таємного ставленика Банкової на цьому окрузі. Цікаво, що Кононенко всіляко спокушає потенційних виборців Обухівщини та Васильківщини промовами про необхідність розкулачити Київ і більше коштів спрямувати в регіони.

Кононенко «інспектує» Обухівський картонно-паперовий комбінат

Втім плани нардепа на цей регіон не обмежуються лише можливим балотуванням. Тут проявляються і його бізнес-інтереси. Зацікавленість одіозного нардепа енергетикою не обмежується роботою в профільному комітеті та парадними відвідинами об’єктів. Так, за твердженнями ЗМІ, саме до Кононенка відійшли частки в обленерго, які раніше контролювали брати Суркіси.

Також другу президента приписують негласний контроль над компанією «Центренерго», яка володіє Трипільською, Зміївською та Вуглегірською ТЕС. Це останній державний актив теплової генерації в Україні. З грудня 2014-го по серпень 2015-го року компанією керував близький до Кононенка «донецький» Ігор Балабанов, але згодом його змінили на екс-директора Трипільської ТЕС Олега Коземка, який розповідав, що бачив Кононенка лише по телебаченню. Натомість впливовому депутату вдалось провести в наглядову раду компанії свого колишнього помічника Олександра Візіра, який фактично став «смотрящим» за держпідприємством «від Кононенка». За чутками, спільної мови з Коземком тіньові куратори не знайшли. Тому зараз проти голови «Центренерго» почалась інформаційна кампанія.

Вже у червні Фонд держмайна планує вийти на продаж «Центренерго», і та ж Трипільска ТЕС біля Обухова може опинитись після приватизації саме у структур Кононенка, який вже отямився після скандалу з Абромавичусом та загадкової історії з отруєнням.

Павло Вуєць, «Главком»