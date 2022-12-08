Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексголова НБУ Шевченко відреагував на заочний арешт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексголова НБУ Шевченко відреагував на заочний арешт
Шевченко: «Отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, я обов’язково подам апеляцію»
фото з відкритих джерел

Шевченко заявив, що сьогоднішній вирок суду – це політично мотивована справа

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про політичне переслідування. Він збирається подавати апеляцію. Про це Шевченко написав у Facebook.

«Щойно закінчилось засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу щодо мене. До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення – безстрокове тримання під вартою без права внесення застави – є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих», – йдеться в повідомленні.

Шевченко заявив, що це сьогоднішній вирок суду – це політично мотивована справа, штучно створена нашвидкуруч, не містить жодних доказів і розвалиться у будь-якому неупередженому суді.

«Отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, я обов’язково подам апеляцію. Адже ця справа є досить показовим тестом як для мене, так і для всіх українців та західного світу на предмет реформованості української судової системи. Без права взяти мені участь у засіданні, без можливості ознайомитись з матеріалалами справи та з упередженим ставленням до сторони захисту – ось, як виглядає правосуддя у виконанні НАБУ», – додав голова НБУ.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови правління Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою. 

24 жовтня НАБУ оголосило в розшук Шевченка та ще двох посадовців «Укргазбанку».

Теги: Україна Кирило Шевченко Нацбанк вирок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВАКС заочно арештував ексголову Нацбанку Шевченка
ВАКС заочно арештував ексголову Нацбанку Шевченка
Сьогодні, 18:32
Кирило Шевченко і Олександр Грановський в Україні є фігурантами кримінальних проваджень
Оголошений у розшук ексглава НБУ Шевченко засвітився у Відні (фото)
18 листопада, 14:55
Підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук
НАБУ оголосило в розшук Шевченка та ще двох посадовців «Укргазбанку»
24 жовтня, 13:03

Політика

Ексголова НБУ Шевченко відреагував на заочний арешт
Ексголова НБУ Шевченко відреагував на заочний арешт
ВАКС заочно арештував ексголову Нацбанку Шевченка
ВАКС заочно арештував ексголову Нацбанку Шевченка
Відсторонення Атрошенка. Асоціація міст України виступила із заявою
Відсторонення Атрошенка. Асоціація міст України виступила із заявою
Банкова розповіла про ставки Кремля на цю зиму
Банкова розповіла про ставки Кремля на цю зиму
Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ
Данілов жорстко відповів Меркель щодо переговорів з РФ
Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій
Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
20K
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
13K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9735
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
9635
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?
8304
Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту