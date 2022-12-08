Ексголова НБУ Шевченко відреагував на заочний арешт

Шевченко заявив, що сьогоднішній вирок суду – це політично мотивована справа

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про політичне переслідування. Він збирається подавати апеляцію. Про це Шевченко написав у Facebook.

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«Щойно закінчилось засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу щодо мене. До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення – безстрокове тримання під вартою без права внесення застави – є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих», – йдеться в повідомленні.

Шевченко заявив, що це сьогоднішній вирок суду – це політично мотивована справа, штучно створена нашвидкуруч, не містить жодних доказів і розвалиться у будь-якому неупередженому суді.

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«Отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, я обов’язково подам апеляцію. Адже ця справа є досить показовим тестом як для мене, так і для всіх українців та західного світу на предмет реформованості української судової системи. Без права взяти мені участь у засіданні, без можливості ознайомитись з матеріалалами справи та з упередженим ставленням до сторони захисту – ось, як виглядає правосуддя у виконанні НАБУ», – додав голова НБУ.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови правління Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою.

24 жовтня НАБУ оголосило в розшук Шевченка та ще двох посадовців «Укргазбанку».