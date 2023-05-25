Глава Державної аудиторської служби презентувала роботу органу

Аудиторську службу визнано відповідальною за проведення аудиту ефективності використання коштів

Голова державної аудиторської служби Алла Басалаєва взяла участь в щорічній міжнародній зустрічі аудиторів. Також відбулась сесія «цілісність повоєнного відновлення України», що відбулась в рамках Глобального форуму з протидії корупції та доброчесності OECD 2023 в Парижі. Про це повідомляє Державна аудиторська служба Україи.

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На заході була презентована робота державної аудиторської служби та її роль під час втілення проектів реконструкції. Відповідно до меморандуму МВФ саме аудиторську службу визнано відповідальною за проведення аудиту ефективності використання коштів.

Нагадаємо, що Басалаєва презентувала роботу органу державного фінансового контролю, наголосивши, що контроль за станом управління державними (місцевими) ресурсами, їх законним і ефективним використанням забезпечує економічний добробут країни.

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Також Басалаєва окреслила пріоритети діяльності Держаудитслужби на період воєнного стану та відновлення України, зокрема:

контроль (аудит) проєктів відбудови;

контроль (аудит) активів для захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією;

моніторинг закупівель в Prozorro та контроль у сфері публічних закупівель;

контроль (аудит) коштів місцевих бюджетів на відновлення та розвиток;

перевірка прикордонних та транскордонних програм ЄС.

На завершення виступу, голова Держаудитслужби висловила сподівання, що цей захід стане початком ефективної співпраці з міжнародними партнерами України.

До слова, триває 456-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Армія РФ зосередилась на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові атакували склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів..