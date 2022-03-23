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    Макрон упродовж години переконував Путіна припинити війну

    Макрон провів годинну телефонну розмову із Путіним - Макрон упродовж години переконував Путіна припинити війну
    Макрон провів годинну телефонну розмову із Путіним
    фото з відкритих джерел

    Макрон провів уже восьму телефонну розмову із господарем Кремля

    Президент Франції Еммануель Макрон провів годинну телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним з приводу вторгнення в Україну, але не зміг домовитися про припинення вогню. Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

    У повідомленні йдеться, що Макрон провів уже восьму розмову з президентом Росії. І хоча вона, як і всі попередні, була безрезультатною, президент Франції вважає, що не потрібно припиняти зусилля.

    «Немає іншого виходу, крім припинення вогню та добросовісних переговорів між Росією та Україною. Президент республіки стоїть поруч з Україною», – йдеться у заяві канцелярії президента Франції.

    У Кремлі повідомили, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Її зміст описано як «обмін думками щодо ситуації навколо України, зокрема, про перебіг переговорів між російськими та українськими представниками».

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    Теги: росія окупанти війна Україна Еммануель Макрон письменник філософія окупація #stoprussia
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    Макрон упродовж години переконував Путіна припинити війну