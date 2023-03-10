Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мер Чернігова оформлює опікунство над матір’ю, щоб виїхати з країни? Деталі судової справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мер Чернігова оформлює опікунство над матір’ю, щоб виїхати з країни? Деталі судової справи
Звернення до суду збіглося в часі з програшем Владислава Атрошенка справи щодо його відсторонення від займаної посади
фото: bbc.com

Владислав Атрошенко ініціював судово-психіатричну експертизу для визначення психічного стану своєї матері

Відсторонений від посади міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до суду із заявою про визнання його матері недієздатною та встановлення над нею опіки і призначення опікуна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Звернення до суду збіглося в часі з програшем Атрошенка в іншому судовому засіданні. Нагадаємо, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив рішення Яворівського районного суду Львівської області, яким міського голову Владислава Атрошенка визнано винним в адмінправопорушенні. Суди призначили йому 6,8 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування. 

Що стосується справи про опікунство, то 7 березня Деснянський районний суд Чернігова призначив судово-психіатричну експертизу. Про неї клопотав сам Атрошенко. У поданій заяві до суду він зазначив, що матір є особою з інвалідністю І групи, має виражені рухові порушення, помірний астенодепресивний синдром. Внаслідок свого захворювання потребує постійного догляду та нагляду.

Отже, Феміда доручила чернігівському філіалу судово-психіатричних експертиз Державної установи «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України» провести експертизу захворювання матері міського голови.

«Главком» попросив мера прокоментувати справу про опікунство, але він не відреагував. Адже у разі позитивного судового рішення Владислав Атрошенко матиме можливість безперешкодно виїхати з країни під час воєнного стану. Щоправда, він і до цього мав таку змогу. Нині, згідно зі змінами до законодавства, для осіб, котрі супроводжують батьків із інвалідністю I чи II групи, необхідно додатково оформити акт встановлення факту здійснення догляду.

У коментарі «Главкому» виконувач обов’язків міського голови і секретар ради Олександр Ломако заявив, що Владислав Атрошенко залишається у Чернігові і нікуди не виїжджатиме.

«У Чернігові ширилися чутки, що Владислав Атрошенко збирається виїхати за кордон. Але це не відповідає дійсності. Він у місті, я з ним зустрічався, він нікуди не виїжджатиме. Що стосується розлучення та оформлення опікунства, то його приватні справи. Я про них не запитував», – сказав Ломако.

Читайте також: Військові адміністрації Зеленського. Чому місцеве самоврядування стає дибки?

Теги: суд Владислав Атрошенко Чернігів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Мер Чернігова оформлює опікунство над матір’ю, щоб виїхати з країни? Деталі судової справи
Мер Чернігова оформлює опікунство над матір’ю, щоб виїхати з країни? Деталі судової справи
Росія готова «шарахнути по Тбілісі». Пропагандисти назвали три причини
Росія готова «шарахнути по Тбілісі». Пропагандисти назвали три причини
США та Ізраїль посилюють співпрацю. Що насправді сказав Остін про агресію Ірану
США та Ізраїль посилюють співпрацю. Що насправді сказав Остін про агресію Ірану
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців
Окупаційна влада Криму знову взялася шантажувати Зеленського
Окупаційна влада Криму знову взялася шантажувати Зеленського
Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії: деталі від Nikkei Asia
Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії: деталі від Nikkei Asia

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
12K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
9898
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
8663
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
7806
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту