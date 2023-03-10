Мер Чернігова оформлює опікунство над матір’ю, щоб виїхати з країни? Деталі судової справи

Звернення до суду збіглося в часі з програшем Владислава Атрошенка справи щодо його відсторонення від займаної посади

Владислав Атрошенко ініціював судово-психіатричну експертизу для визначення психічного стану своєї матері

Відсторонений від посади міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до суду із заявою про визнання його матері недієздатною та встановлення над нею опіки і призначення опікуна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Звернення до суду збіглося в часі з програшем Атрошенка в іншому судовому засіданні. Нагадаємо, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив рішення Яворівського районного суду Львівської області, яким міського голову Владислава Атрошенка визнано винним в адмінправопорушенні. Суди призначили йому 6,8 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування.

Що стосується справи про опікунство, то 7 березня Деснянський районний суд Чернігова призначив судово-психіатричну експертизу. Про неї клопотав сам Атрошенко. У поданій заяві до суду він зазначив, що матір є особою з інвалідністю І групи, має виражені рухові порушення, помірний астенодепресивний синдром. Внаслідок свого захворювання потребує постійного догляду та нагляду.

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Отже, Феміда доручила чернігівському філіалу судово-психіатричних експертиз Державної установи «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України» провести експертизу захворювання матері міського голови.

«Главком» попросив мера прокоментувати справу про опікунство, але він не відреагував. Адже у разі позитивного судового рішення Владислав Атрошенко матиме можливість безперешкодно виїхати з країни під час воєнного стану. Щоправда, він і до цього мав таку змогу. Нині, згідно зі змінами до законодавства, для осіб, котрі супроводжують батьків із інвалідністю I чи II групи, необхідно додатково оформити акт встановлення факту здійснення догляду.

У коментарі «Главкому» виконувач обов’язків міського голови і секретар ради Олександр Ломако заявив, що Владислав Атрошенко залишається у Чернігові і нікуди не виїжджатиме.

«У Чернігові ширилися чутки, що Владислав Атрошенко збирається виїхати за кордон. Але це не відповідає дійсності. Він у місті, я з ним зустрічався, він нікуди не виїжджатиме. Що стосується розлучення та оформлення опікунства, то його приватні справи. Я про них не запитував», – сказав Ломако.

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