Мер Івано-Франківська веде на вибори свою партію, але божиться, що залишається зі «Свободою»



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Руслан Марцінків іде на вибори від громадської організації «Команда Марцінківа»

«Свободівські» мери ризикнули піти у вільне плавання

Мер Івано-Франківська, член ВО «Свобода» Руслан Марцінків прокоментував «Главкому» намір іти на місцеві вибори-2020 від громадської організації «Команда Марцінківа», яка була зареєстрована в червні 2019 року і співзасновником та керівником якої став двоюрідний брат мера Роман Марцінків.

Франківський градоначальник не вбачає у такому кроці партійного сепаратизму.

«Я залишаюся членом ВО «Свобода», - каже Руслан Марцінків. – «Свобода» і «Команда Марцінківа» ідуть на вибори спільно. Ми перемогли на виборах до парламенту. Наша представниця Оксана Савчук сьогодні є народною депутаткою. «Команда Марцінківа» існує на рівні Івано-Франківська. На всеукраїнському рівні ми – єдина «Свобода». Схожа історія в мера Тернополя Сергія Надала».

Як повідомлялося, представники партії «Свобода», які є міськими головами обласних центрів Західної України, готуються йти на місцеві вибори зі своїми політичними проєктами.

Зокрема, у червні 2019 року було зареєстровано громадську організацію «Команда Марцінківа», співзасновником і керівником якої став двоюрідний брат мера Роман Марцінків.

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