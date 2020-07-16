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    Політика

    Мер Івано-Франківська веде на вибори свою партію, але божиться, що залишається зі «Свободою»

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    Руслан Марцінків іде на вибори від громадської організації &laquo;Команда Марцінківа&raquo; - Мер Івано-Франківська веде на вибори свою партію, але божиться, що залишається зі «Свободою»
    Руслан Марцінків іде на вибори від громадської організації «Команда Марцінківа»

    «Свободівські» мери ризикнули піти у вільне плавання

    Мер Івано-Франківська, член ВО «Свобода» Руслан Марцінків прокоментував «Главкому» намір іти на місцеві вибори-2020 від громадської організації «Команда Марцінківа», яка була зареєстрована в червні 2019 року і співзасновником та керівником якої став двоюрідний брат мера Роман Марцінків.

    Франківський градоначальник не вбачає у такому кроці партійного сепаратизму.

    «Я залишаюся членом ВО «Свобода», - каже Руслан Марцінків. – «Свобода» і «Команда Марцінківа» ідуть на вибори спільно. Ми перемогли на виборах до парламенту. Наша представниця Оксана Савчук сьогодні є народною депутаткою. «Команда Марцінківа» існує на рівні Івано-Франківська. На всеукраїнському рівні ми – єдина «Свобода». Схожа історія в мера Тернополя Сергія Надала».

    Як повідомлялося, представники партії «Свобода», які є міськими головами обласних центрів Західної України, готуються йти на місцеві вибори зі своїми політичними проєктами.

    Зокрема, у червні 2019 року було зареєстровано громадську організацію «Команда Марцінківа», співзасновником і керівником якої став двоюрідний брат мера Роман Марцінків.

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