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    Політика

    Нардеп від «Слуги народу» вибачився перед дружиною за звинувачення в зраді та бійку

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    <p>Андрій Стіхарський підозрював дружиною у подружній зраді</p> - Нардеп від «Слуги народу» вибачився перед дружиною за звинувачення в зраді та бійку

    Андрій Стіхарський підозрював дружиною у подружній зраді

    Андрій Стіхарський записав відеозвернення, в якому вибачився перед дружиною

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Стріхарський публічно вибачився перед дружиною і постраждалим чоловіком за бійку в одному з київських ресторанів.

    Відеозвернення з вибаченнями Стіхарський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    У відео нардеп згадує свою дружину Алісу і чоловіка на ім'я Ігор Шахет, до якого, вочевидь, її приревнував.

    «Розібравшись з ситуацією з приводу конфлікту, який стався напередодні, я хочу принести вибачення Шахету Ігорю та його родині за те, що, не володіючи достовірною інформацією, звинуватив його в зв'язку з моєю дружиною Алісою Стріхарською. Як з'ясувалося, відносин у них немає. Також хочу вибачитися за неправомірні дії знайомого щодо Шахета Ігоря. До бійки та інших обставин не маю відношення», – сказав народний депутат.

    Як повідомлялося раніше, чоловіка, схожого на народного депутата від «Слуги народу» Андрія Стріхарського, зафіксувала камера спостереження в одному з київських ресторанів. Чоловік відвів убік невідому жінку, а коли її супутник намагався пройти до них, почав його бити.

    Згодом нардеп Стріхарський розповів про бійку в ресторані, що потрапила на відео. За словами нардепа, на відео зображені його дружина, яка сиділа у ресторані зі своїм «коханцем».

    Андрій Стріхарський – член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

    депутат бійка чоловік дружина партія Слуга народу
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