Нардепи вигнали із сесійної зали прихильника Лукашенка (відео)

Право носити камуфляж мають лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України

Шевченко прийшов до парламенту у формі ЗСУ

Нардепи змусили позафракційного депутата, який раніше був у фракції «Слуга народу», Євгенія Шевченка залишити сесійну залу за несанкціонований однострій Збройних сил України. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

Претензії до Шевченка на засіданні 18 липня виникли через те, що той був вдягнений у камуфляж, а його мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України.

«Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламеті. Разом із колегами з фракції «Європейська солідарність» вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України», – підписав відео нардеп від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, народний депутат на той час ще від фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко 20 квітня 2021 року повідомив у Telegram, що приїхав у Мінськ. Згодом у Telegram-каналі «Пул первого» оприлюднили фото і відео зустрічі Шевченка із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких перемовин у Білорусі.

24 травня 2021 року Шевченка виключили зі «Слуги народу».