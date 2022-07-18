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    Політика

    Нардепи вигнали із сесійної зали прихильника Лукашенка (відео)

    Право носити камуфляж мають лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України - Нардепи вигнали із сесійної зали прихильника Лукашенка (відео)
    Право носити камуфляж мають лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України
    скрін з відео

    Шевченко прийшов до парламенту у формі ЗСУ

    Нардепи змусили позафракційного депутата, який раніше був у фракції «Слуга народу», Євгенія Шевченка залишити сесійну залу за несанкціонований однострій Збройних сил України. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

    Претензії до Шевченка на засіданні 18 липня виникли через те, що той був вдягнений у камуфляж, а його мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України.

    «Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламеті. Разом із колегами з фракції «Європейська солідарність» вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України», – підписав відео нардеп від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

    Нагадаємо, народний депутат на той час ще від фракції «Слуга народу» Євгеній Шевченко 20 квітня 2021 року повідомив у Telegram, що приїхав у Мінськ. Згодом у Telegram-каналі «Пул первого» оприлюднили фото і відео зустрічі Шевченка із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких перемовин у Білорусі.

    24 травня 2021 року Шевченка виключили зі «Слуги народу».

    Теги: Європейська солідарність ЗСУ депутат
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    Нардепи вигнали із сесійної зали прихильника Лукашенка (відео)