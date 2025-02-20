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Одіозний ексочільник Інституту судових експертиз Рувін знайшов нову роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Одіозний ексочільник Інституту судових експертиз Рувін знайшов нову роботу
Рувін очолював Київський науково-дослідний інститут судових експертиз з 2011 по 2024 роки
фото з відкритих джерел

Олександр Рувін на початку року став радником Патронатної служби ДБР

Колишній директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін з 10 січня 2025 року обіймає посаду радника Патронатної служби в Державному бюро розслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Як зазначають журналісти, працює Рувін в ДБР за контрактом терміном на 12 місяців. Згідно з відповіддю ДБР на запит, Патронатна служба є «структурним підрозділом, який забезпечує діяльність директора, першого заступника та інших заступників і безпосередньо підпорядковується директору».

«До основних завдань Рувіна належить опрацювання та забезпечення підготовки для керівництва матеріалів з питань правового забезпечення, необхідних для поїздок керівництва ДБР в межах України та за її межами, безпосередньо та шляхом координації діяльності відповідних структурних підрозділів центрального апарату ДБР», – йдеться у відповіді відомства.

До завдань Рувіна також входить «розробка пропозицій з покращення правового забезпечення діяльності ДБР та усунення недоліків», запровадження «нових підходів з урахуванням судової практики», а також організація аналітичної та документальної роботи для керівництва.

Відповідно до українського законодавства призначення радників Патронатної служби не вимагає проведення спеціальної перевірки кандидатів.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Міністерство юстиції не продовжило контракт із директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександром Рувіним. Виконує обов’язки директора Максим Кисельов. 31 грудня 2024 року сплив термін контракту Рувіна, який очолював КНДІСЕ з 2011 року.

Перед отриманням допуску до державної таємниці в СБУ Рувін вказав в анкеті, що має ізраїльське громадянство. На запитання про іноземне громадянство він спочатку заявив, що «давно його вже немає», а згодом уточнив, що «його і не особливо було», пояснивши це як посвідку на постійне проживання.

 

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Теги: Олександр Рувін ДБР кадрові зміни робота

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