Печерська афера Труби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Хочу звернути увагу читачів на найбільш кричуще порушення закону – адвокат

Мало хто сумнівається, що позавчорашні обшуки, проведені ДБР в офісі «Європейської солідарності» – продовження агонії організованої групи Труби-Портнова. Ці акції являють собою практично повний набір правопорушень, що їх може скоїти слідчий або оперативник.

У цьому тексті хочу звернути увагу читачів на найбільш кричуще порушення закону, пише на своїй сторінці у Facebook адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Головань і партнери» Ігор Головань.

«ДБР здійснювало обшуки на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва.

Відповідно до частини 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Загальновідомо, що адреса ДБР - вул. Симона Петлюри 15, Київ, 01032. Це прямо зазначено на сайті.

Тому рішення про обшук згідно закону мав приймати слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва.

Однак Директор ДБР Роман Труба любить тільки, відомий одіозними рішеннями на користь його улюбленого заявника Портнова Печерський суд.

Заради того, щоб слідчі ДБР зверталися з клопотаннями саме до Печерського суду, Роман Труба готовий на все, готовий брехати, навіть скоїти службове підроблення», – пише адвокат.

Процитуємо інтерв’ю Труби LB.ua:

Вікторія Матола (журналіст): Як так вийшло, що юридична адреса ДБР – це будівля Кабміну, а фактична – Симона Петлюри? Ви ж знаєте, що це впливає на визначення територіальної підсудності у судових розглядах і практика різна – одні суди встановлюють так, інші – інакше, що напряму впливає на можливість, в тому числі, оскарження? Чому не залагодити це питання?

Це продовження моєї відповіді. Центральний апарат не має постійного приміщення, ми його шукаємо. А для роботи слідчих використовуємо не лише цих два приміщення, про які говорите, але й інші.

Соня Кошкина (шеф-редактор): І як судам бути?

З цього приводу ми підготували офіційні роз’яснення. Вони скеровані у всі суди всіх інстанцій.

Соня Кошкина (шеф-редактор): Що написано в роз’ясненні, уточніть, будь ласка.

Що ми знаходимося в приміщенні в Печерському районі міста Києва.

«Цей патентований нахаба дає судам офіційні роз’яснення! Зауважимо, не тільки офіційні, а й абсолютно брехливі.

Під офіційними роз’ясненнями Труба, скроріш за все, мав на увазі свій Наказ N310 від 11.11.2019р. У тому наказі Труба написав, що слідчі підрозділи ДБР начебто розташовуються на 7 поверсі будинку 26, що на бульварі Лесі Українки. У тому ж наказі Труба стверджує, що приміщення за адресами: м.Київ, Грушевського, 12/2 та С.Петлюри, 15 використовуються слідчими ДБР як допоміжні.

Однак це нахабна і відверта брехня», – підкреслив Головань.

Жодних приміщень, ні основних, ні допоміжних у будівлі уряду ДБР не має, що підтверджується листом Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Приміщення, що розташовані за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, орендовані окремою юридичною особою – Територіальним управлінням ДБР у м.Києві. Суборенда договором не передбачена, а тому немає жодних правових підстав для розташування там слідчих центрального апарату ДБР.

Слідчі центрального апарату ДБР працюють на Петлюри, 15, викликають на допити на Петлюри, 15.

«Керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР О.Туру своїм листом N26099/2.2-19 від 10.12.2019р. повідомляє, що слідчі Центрального апарату ДБР працюють на вул. Симона Петлюри 15.

Начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР О.П.Корецький у адресованому Верховному Суду відзиві від 03.12.2019р. вказує місце роботи: вул. Симона Петлюри 15, Київ, 01032.

Факт знаходження органу досудового розслідування ДБР саме у Шевченківському районі міста Києва встановлено Ухвалою Київського апеляційного суду від 16 грудня 2019 року у справі N761/44873/19.

Внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів є злочином.

Роману Трубі і його спільникам доведеться відповідати», – написав адвокат.