Представниця НАТО прокоментувала шанси України стати членом Альянсу

Представниця НАТО наголосила, що Україна є суверенною державою і сама визначає своє майбутнє

Угорщина вже не проти України в НАТО, то в чому затримка?

Жодна третя країна не може стати на заваді прагненню України до членства в НАТО. Про це заявила очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір у інтерв’ю «Главкому».

Зокрема, представниця Альянсу прокоментувала заяву посла Угорщини Іштвана Ійдярто, який запевнив, що його держава не буде проти намірів України вступити до НАТО.

«Двері НАТО були відкриті для нових членів з моменту його заснування в 1949 році – і це ніколи не змінювалося. Питання членства є рішенням тільки членів НАТО і країни-кандидатки, і більше ні кого. У 2008 році НАТО вирішило, що Україна стане членом Альянсу, і це рішення було підтверджено минулого року на саміті в Брюсселі. Жодна третя країна не має права вето, і ми рішуче відкидаємо ідею сфер впливу», – сказала Мактір.

Представниця НАТО наголосила, що Україна є суверенною державою і сама визначає своє майбутнє.

«Зараз Україна бореться за захист цього права», – додала вона.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив, що НАТО підготує нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Також Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню Росії. Він анонсував виділення Україні нової військової допомоги, яка включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Як відомо, на саміті НАТО в Мадриді цього місяця очікується, що буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО. Саміт Альянсу розпочнеться 28 червня і триватиме до 30 червня.