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Нардеп Дубневич втік у Словаччину? ЗМІ повідомили, яку нерухомість купила його донька

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп Дубневич втік у Словаччину? ЗМІ повідомили, яку нерухомість купила його донька
Будинок придбала донька нардепа 32-річна Роксолана Пиртко зі своїм чоловіком
фото з відкритих джерел

Будинок у престижному районі Братислави придбано у вересні 2023 року

Роксолана Пиртко, дочка нардепа Ярослава Дубневича, оголошеного у міжнародний розшук через корупційні справи в Україні, придбала двоповерховий будинок у столиці Словаччини. Подробиці повідомляє NGL.media.

Зазначається, що будинок у Братиславі у вересні 2023 року придбали 32-річна Роксолана Пиртко та її 33-річний чоловік Михайло Пиртко. Видання документально підтвердило цю інформацію, а також з’ясувало обставини та вартість покупки.

Будинок, придбаний донькою Ярослава Дубневича у Братиславі. Фото: NGL.media
Будинок, придбаний донькою Ярослава Дубневича у Братиславі. Фото: NGL.media

Йдеться про невеликий двоповерховий будинок площею 133 кв м. із окремим гаражем на ділянці у чотири сотки, який обійшовся подружжю у 600 тис. євро. Він розташований  у престижному районі Братислави, неподалік історичного центру міста та був виставлений на продаж більше року тому.

За допомогою місцевої ріелторської компанії ViNi real, яка займалася продажем будинку, встановлено, що подружжя Пиртків заплатили за нього 600 тис. євро. Наразі будинок стоїть порожнім, але словацькі журналісти з Investigatívne centrum Jána Kuciaka на прохання NGL.media відвідали будинок і повідомили про підготовку до ремонту.

В той самий час жодних слідів Ярослава Дубневича не виявлено. Отримати коментарі Роксолани і Михайла Пиртків з приводу придбання нерухомості у Словаччині не вдалося, оскільки вони не відповіли на дзвінки.

Роксолана Пиртко володіє у Словаччині не лише нерухомістю, але й бізнесом. Вона є засновницею компанії V. development & consulting, а разом з чоловіком є акціонерами V. Investment SE. Підприємства мають широкий спектр діяльності.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд оголосив у міжнародний розшук нардепа Ярослава Дубневича. Сам обвинувачений на суд не з’явився, оскільки, за словами адвоката, перебуває за кордоном на лікуванні.

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту народного депутата, якого НАБУ і САП підозрюють в організації заволодіння природнім газом НАК «Нафтогаз-України» на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

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Теги: Словаччина будинок розшук Ярослав Дубневич дочка

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