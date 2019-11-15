Співпрацював з Медведчуком? «Слуга народу» відповів на скандальні звинувачення Тетяни Чорновол



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Нардеп Олександр Качура спростував звинувачення Тетяни Чорновол Фото: Главком

Нардеп Качура заперечує, що пов’язаний з Медведчуком та Шарієм

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура спростував заяви ексдепутатки Тетяни Чорновол про його зв'язки з Віктором Медведчуком і Анатолієм Шарієм.

Свою позицію Качура опублікував у Facebook.

Нагадаємо, Тетяна Чорновол опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Олександр Качура пов’язаний з нардепом і головою політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктором Медвечук. Зокрема, Чорновол повідомила, що Качура деякий час змінював Медвечука на посаді керівника громадської організації «Український вибір», та опублікувала фото нардепа з відповідною символікою.

У свою чергу Качура заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і надав витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що нібито підтверджує, що Медведчук — беззмінний лідер організації.

«Зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки я ніколи не був керівником зазначеної громадської організації. … Згідно з єдиним реєстром Віктор Медведчук є беззмінним керівником «Українського вибору» з 20.12.2011. … Тетяна або не розуміє, або навмисне спотворює інформацію з бази даних Clarity Project, оскільки надана нею інформація не стосується відомостей про керівника «Українська вибору» і є відвертим фейком», — написав він.

Також Чорновол заявляла, що Качура займався юридичним супроводом політичної партії Анатолія Шарія. Нардеп, коментуючи це, заявив, що до «Партії Шарія» ніякого відношення не має.

«База даних Clarity Project показує інформацію про пов’язаних осіб, а не мою участь в юридичному супроводі зазначеної партії. І з цього приводу, я відкрито заявляю, що не маю відношення до юридичного супроводу партії Анатолія Шарія», — додав Качура.

Він також заявив, що має намір звертатися в правоохоронні органи через заяви ексдепутатки.

«Твердження пані Тетяни є відвертою брехнею, якій суд дасть належну оцінку», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») розповіла, що депутат «Слуги народу» Олександр Качура співпрацював із Віктором Медведчуком.

Качура заявив, що подає до суду на Чорновол.

Згодом Качура викликав Тетяну Чорновол на публічні дебати.