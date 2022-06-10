Стало відомо, що робитиме Україна в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата

«До останньої хвилини, поки не закінчиться саміт, ми будемо боротися за це»

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Україна реагуватиме на відмову ЄС надавати статус кандидата на членство Україні. Про це Стефанішина розповіла під час дискусії, організованої Київським безпековим форумом.

«Для отримання будь-якого рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, ми можемо нічого не робити. Ми можемо сидіти склавши руки, заповнивши запитальник і нічого не робити. Але до останньої хвилини, поки не закінчиться саміт, ми будемо боротися за це рішення, бо воно важливо не лише для України, а й усієї Європи», – сказала урядовець.

Стефанишина зазначила, що відмова від надання кандидатського статусу Україні послабить позиції лідерів ЄС і посилить – Росії.

«Я вважаю, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, послаблять передусім європейських лідерів і наше прагнення, віру українських людей у Європейський проєкт як такий», – додала віцепрем’єрка.

«Тому я думаю, що це рішення нас розчарує, буде сприйнято як зрада в нас», – підсумувала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

У Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, присвячений, зокрема, зміцненню європейської оборони та зниженню залежності від російських газу, нафти й вугілля. Лідери ЄС об’єдналися навколо підтримки України у війні проти Росії, а також визнали європейські прагнення Києва.

Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС. 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше повідомлялося, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.