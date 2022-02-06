Суд арештував міністра часів Порошенка, який покинув Україну

Володимир Демчишин фігурує у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 5 січня.

Наприкінці минулого року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань Максима Дзвоника. У ньому зазначено, що ексміністру повідомлено підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України («Сприяння створенню терористичної організації»). При цьому колишній топ-посадовець чотири рази проігнорував виклик до слідчого.

Також, як заявило слідство, Демчишин відсутній за адресами реєстрації та проживання, що свідчать про його переховування від органів досудового розслідування. За інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби України, Володимир Демчишин перебуває за межами України. Наразі його внесено до бази МВС як особу, котра переховується від правоохоронців. Датою зникнення вказано 19 листопада 2021 року.

Окремо у клопотанні йшлося, що підозрюваний ексміністр та інші співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень вживали заходи конспірації та приховування своєї діяльності. Зокрема, використовували мобільні термінали, інші електронні засоби, які за своїм функціоналом давали змогу спілкуватись шляхом направлення зображень і текстових повідомлень.

У судовому засіданні захисники колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості заявили про необґрунтованість підозри, відсутність доказів причетності їхнього клієнта до вчинення цього злочину.

Попри це суд вважав, що слідчий та прокурор довели обґрунтованість підозри ексміністру, а також низку ризиків:

підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства;

може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення;

має можливість незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні;

схильний вчинити інше кримінальне правопорушення.

Обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Феміда роз’яснила: після затримання Демчишина протягом 48 годин він має бути доставлений до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу.

Як повідомляв «Главком», на початку грудня 2021 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання Володимира Демчишина. Згодом Феміда арештувала майно експосадовця.

Як відомо, Володимир Демчишин був міністром енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка (2014-2016 роках).

Наголосимо, що загалом, у «вугільній» справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишиний і бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, ці особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Лише протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям «Л/ДНР» перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій 205,39 млн гривень. Загалом же перерахована сума за поставки вугілля вимірюється у 3,16 млрд грн.