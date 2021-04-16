Топ-менеджер «Інтерпайп» пов'язана з російським сенатором-олігархом, який підтримав агресію проти України – Кушнірук

Ганна Хоменко з 2011 року є однією з ключових керівників компанії «Русагро» Мошковича і прямо впливає на діяльність компаній Пінчука

Член ради директорів корпорації «Інтерпайп» олігарха Віктора Пінчука Ганна Хоменко останні 10 років є ключовим виконавцем корпорації «Русагро» російського олігарха Вадима Мошковича, який будучи членом Ради Федерації РФ в 2014 році підтримав збройну агресію проти України. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук з посиланням на реєстраційні дані російської компанії на сайті «Ліга».

«Днями вивчаючи фінансові звіти українських промислових мейджорів, я наштовхнувся на цікавий факт. Виявилось, що топ-менеджер української компанії олігарха Віктора Пінчука «Інтерпайп», яка освоює найбільші суми бюджетних грошей в стратегічних галузях транспорту та енергетики, є наближеним до російського олігарха Вадима Мошковича, який в 2014 році голосував за введення військ в Україну», – написав Кушнірук в своєму блозі.

За інформацією з відкритих джерел, член ради директорів «Інтерпайпу» Ганна Хоменко з 2011 року є однією з ключових керівників компанії «Русагро» Мошковича.

Окрім того, Хоменко володіє кіпрською компанією Fiduciana Trust (Cyprus) Limited, яка є основним реєстратором офшорних компаній групи EastOne Віктора Пінчука.

Більш того, юрист Fiduciana Trust (Cyprus) Limited – кіпріотка Veronika Tsortanasidou – в лютому 2021 очолила основну холдингову компанію Eastone Group Limited в Лондоні, зазначив Кушнірук. «Ці факти свідчать про глибоку інтеграцію Хоменко, особи максимально наближеної до ворогів України, в інтереси Пінчука і прямо впливає на діяльність його компаній», – наголосив Кушнірук.

На його думку, близькість Пінчука до російського олігарха-сенатора пояснює проросійську позицію олігарха та компліментарну політику його компаній. «Для захисту своїх позицій на російському ринку, а також захисту російської енергетичної експансії, олігарху доводиться мати справу з брудними російськими сенаторами. З огляду на дії агресора в останні тижні, прагматично сприймати дії найвпливовішого для діючої влади олігарха вже не виходить», – наголосив Кушнірук.