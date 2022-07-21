Український дипломат пояснив, чим можна переконувати сербів, які дуже люблять Путіна

Посол Толкач: «Ми могли б запропонувати Сербії спільні проекти в енергетиці»

Україна могла б запропонувати Сербії спільні проекти в енергетиці, це допомогло б збудувати стратегічні відносини та протидіяти потужній російській пропаганді, котра нині панує в країні. Адже Белград не приєднався до санкцій проти РФ, продовжуючи звичну для себе політику «балансування». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач.

«У Сербії ціна на електрику вища, ніж ціна за газ, що свідчить про одне – країна сьогодні не готова до переходу на альтернативні джерела. Україна давно використовує атомну енергію. В Україні на сьогодні захоплена велика кількість електогенеруючих потужностей, зокрема атомна електростанція в Запорізькій області. Однак загальна кількість атомних електростанцій забезпечує нижчі ціни на електроенергію, ніж на природні енергоресурси. У Сербії – навпаки. Тож питання полягає у тому, як стратегічно будувати відносини, й в цьому плані ми могли б запропонувати спільні проекти в енергетиці», – сказав Володимир Толкач.

Крім того, вважає дипломат, Україні та Сербії треба розбудовувати спільні підприємства, оскільки економічна співпраця між країнами дуже слабка. Але це питання вже можна підіймати, коли закінчиться війна.

«Ті підприємства, які на сьогодні вже діють, відчувають певні складнощі, оскільки ми досі не підписали угоду про вільну торгівлю. Сербія залишається чи не єдиною країною Балкан, з якою ми не маємо такої угоди й це гальмує розвиток співпраці. Наприклад, українське зерно, яке Сербія закуповує в сусідніх країнах, дешевше постачати саме у сусідні країни, ніж напряму. Це нонсенс, який ми маємо вирішити», – пояснив посол.

Нагадаємо, раніше посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Дипломат зазначив, що Україна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи. Посол зауважив, що Сербія обрала європейський шлях, а значить, Україна захищає і майбутнє Сербії.

Також Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії. У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.