Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Україні розпочався відбір нового очільника АРМА
Уряд офіційно розпочав конкурс на посаду голови АРМА

Кабінет Міністрів України оголосив старт процесу відбору кандидата на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Відбір планують завершити до кінця року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вже відбулася робоча зустріч з питань проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду голови АРМА.

У ній взяли участь віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, представники Верховної Ради, Мінекономіки на чолі з Міністром Олексієм Соболевим, секретаріату Кабінету Міністрів, члени конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови АРМА, міжнародних організацій та інші.

«Ця робоча зустріч офіційно розпочинає процес конкурсного відбору кандидата на посаду Голови АРМА», – йдеться у повідомленні.

Склад конкурсної комісії затверджено, обрано голову, заступника та секретаря, врахувавши пропозиції міжнародних партнерів. Наступним кроком стане розробка методології відбору кандидатів і оголошення конкурсу.

Найближчим часом очікується оголошення конкурсного відбору кандидатур на посаду Голови АРМА. Процес відбору має завершитись вже до кінця року.

Уряд обрав членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). 

Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Ярослава Максименко ініціювала проведення внутрішньої перевірки щодо можливої причетності окремих працівників АРМА до резонансного розслідування правоохоронних органів, відомого як операція «Мідас». 

Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олену Думу. Згодом 13 серпня тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів було призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко.

До слова, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також вдосконалює механізми управління активами.

Теги: конкурс уряд АРМА Тарас Качка

