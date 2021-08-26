Ющенко назвав українців «квазінацією»
Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає, зазначив Ющенко
Ведуча поставила Вікторові Ющенку запитання про те, хто є найбільшим ворогом для України.
«Я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає», – відповів третій президент.
На думку Ющенка, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування «глибокого національного усвідомлення».
За словами колишнього глави держави, саме від цього буде «набиратися сила».
«Я б сказав, у внутрішньому вимірі слабкі національні процеси – головне лихо наше сьогодні», – зазначив він.
До слова раніше, Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум та розпоів, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.