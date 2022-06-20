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    Політика

    Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи «Тримор’я»

    Україну вперше запрошено до участі в саміті&nbsp;Ініціативи трьох морів - Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи «Тримор’я»
    Україну вперше запрошено до участі в саміті Ініціативи трьох морів
    скрін з відео

    Саміт Ініціативи Трьох морів акцентуватиме увагу на співпраці з Україною

    Україну вперше запросили до участі в саміті Ініціативи трьох морів. На саміті виступив глава української держави Володимир Зеленський.

    «Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава опинилася за межами цієї чудової ініціативи», – сказав Зеленський.

    Президент запропонував посилити трактування співпраці в рамках «Тримор’я», наголосивши на важливості логістики.

    «Саме держави «Тримор’я» – це наш зв'язок із вільним світом. Постачання зброї для України, постачання палива, транспортні потоки, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – все це працює через територію держав-учасниць цієї ініціативи», – додав глава держави.

    Зеленський також нагадав, що Україна має одні з найбільших у регіоні сховища газу, що допоможе країнам стати незалежними від російського енергетичного тиску.

    Нагадаємо, Ініціатива трьох морів наразі об’єднує 12 держав Центрально-Східної Європи і Балтії – Австрію, Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Латвію, Литву, Естонію, Словенію та Хорватію. Мета ініціативи – стимулювати економічний розвиток і партнерство.

    Саміт Ініціативи Трьох морів (Тримор'я), який 20-21 червня відбудеться у Ризі, акцентуватиме увагу на співпраці з Україною, зокрема у питанні допомоги Києву з вивезенням зерна з країни.

    Теги: росія окупанти саміт війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи «Тримор’я»