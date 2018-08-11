ЗМІ: Сірий кардинал столичної влади Столар відсвяткував день народження у Монте-Карло (фото)



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Фото: kp.ua Вечірка називалася Don't Panic!

На святі виступили Світлана Лобода і Баста, заборонений в Україні

У п’ятницю, 10 серпня, бізнесмен Вадим Столар, якому приписують вкрай великий вплив на рішення питань у міській владі столиці, влаштував вечірку на честь свого 36-річчя у Монако. Про це повідомляє видання kp.ua.

Для святкування був обраний ресторан TWIGA. Вечірка називалася Don't Panic! («Без паніки!»).

Гостей зустрічали хостесс та проводили на червону доріжку. Офіціанти відразу пропонували аперетив у вигляді шампанського і коктейлів. Келих шампанського коштує тут 20-25 євро за келих. Середній чек на людину в цьому ресторані - близько 70-100 євро. Заклад славиться своїми стравами з морепродуктів (є в наявності, наприклад, краби по 200 євро за кіло). Подають і м'ясні страви, вартість яких доходить до 100 євро.

У гості завітали відомі українські політики і бізнесмени.

Наприклад, заступник голови КМДА, куратор будівельно-земельної сфери Олександр Спасибко. Був помічений і нардеп Віталій Хомутиннік, а також В'ячеслав Константіновський.

Рясно була представлена команда колишнього мера столиці Чернівецького (з якими, в свій час, у Столара були дуже тісні відносини). Так, на святі був помічений його син Степан і колишній заступник Денис Басс.

Батьки подарували Столарові щось із речей відомого італійського дизайнера Роберто Каваллі.

Для гостей в цей вечір співали Світлана Лобода (Loboda) і репер Баста. Останній, до речі, заборонений в Україні. Вартість виступу на приватних вечірках кожного з них становить близько 50 тисяч євро. І це не вважаючи витрат на проживання, транспорт та інших складових райдера.

Що стосується гостей, більшість із них оселилося в Ніцці, в готелі Four Seasons. Номер люкс тут коштує €3950 за ніч.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення В’ячеслава Непопа заступником голови Київської міської державної адміністрації з 27 липня 2018 року.

За даними ЗМІ, у столичному політикумі Непоп вважається людиною екс-депутата-регіонала Вадима Столара.

Людьми Столара називають також першого заступника Кличка Миколу Поворозника, а також ще одного заступника мера, куратора земельно-будівельної сфери Олександра Спасибка і безліч інших чиновників нижчого рівня.