Президент Польщі закликав НАТО надати Україні «конкретні гарантії безпеки»

Анджей Дуда вважає за необхідне посилити потенціал військової інфраструктури та присутності НАТО у Польщі та Латвії

Президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні «конкретні гарантії безпеки». Про це політик наголосив у рамках прес-конференції з президентом Латвії в Ризі, цитує польське видання dorzeczy.pl.

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За словами політика, це має відбутися до літнього саміту НАТО, який триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Президент Польщі наголосив необхідності посилити потенціал військової інфраструктури та присутності Альянсу у Польщі, Латвії та інших країнах із рівня батальйонних груп, на рівень бригади.



Крім того, він зазначив, що Польща та Латвія продовжують підтримувати зусилля України щодо вступу до НАТО та ЄС. А також зазначив, що і Польща, і Латвія продовжують політику підтримки України.

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«Українська армія має отримати від нас достатньо техніки, щоб мати можливість зупинити наступ, а потім дати відсіч російській армії, щоб повернути собі окуповані території», – прокоментував політик. У цьому контексті він закликав надати Україні «конкретні гарантії безпеки».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда дав пораду Володимиру Зеленському,коли Україна переможе Росії, то прийняти її капітуляцію у Переяславі.