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Пункт пропуску «Краковець» відкриють для легкових авто, прикордонники назвали дату

Надія Карбунар
Сьогодні, 10:42 glavcom.ua
Пункт пропуску «Краковець» відкриють для легкових авто, прикордонники назвали дату
Через пункт пропуску «Краківець» буде відновлено пропуск легкових автомобілів
фото: dpsu.gov.ua

У липні пункт пропуску на кордоні України та Польщі тимчасово закрили для легкового транспорту

Із 08:00 1 серпня через пункт пропуску «Краківець», що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів. Про це інформує Державна прикордонна служба.

У відомстві також повідомили, що наразі завершують роботи з облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково.

Пункт пропуску «Краковець-Корчова» після модернізації відкрили 20 червня. Тут збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

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Також на пункті пропуску збільшили кількість прикордонників та митників. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

У липні пункт пропуску «Корчова-Краковець» на кордоні України та Польщі тимчасово закрили для легкового транспорту у зв'язку зі спорудженням захисного павільйону.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали групу осіб, які організували незаконний перетин кордону для військовозобов’язаних. Охоронці порядку затримали зловмисників на гарячому.

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