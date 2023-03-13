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Розлучення року. Стало відомо, чому дружина кидає мера Чернігова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Розлучення року. Стало відомо, чому дружина кидає мера Чернігова

Перед самим розлучення Атрошенко переписав усі свої ключові активи на дружину, яка його «залишає»

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вирішив розірвати 20-річний шлюб із дружиною Іриною Атрошенко. Цікаво, що після розлучення мільйонер може позбавитись чи не всіх свої активів, які за дивним збігом обставин, посадовець почав переписувати на дружину незадовго до того, як вона подала на розлучення. Втім, як припускають правозахисники, розлучення пари цілком може бути фікцією, яка зіграє на руку Атрошенку. 

Цікаво, що згідно з електронною декларацією за 2020 рік, сума  річних доходів  Владислава Атрошенка становила 170,9 млн грн. Окрім низки нерухомого майна, Атрошенко він має колекцію брендових наручних годинників, найдорожчим серед яких є ексклюзивна модель Breguet за 1,2 млн грн у цінах 2011 року. Він є кінцевим бенефіціаром 17 підприємств, зокрема двох кіпрських компаній.

Примітно, що саме на дружину оформлені ключові активи сім’ї мера. А це понад близько 20 компаній різних профілів.  При чому найбільшу їх кількість було списано на рахунки дружини у лютому  цього року, коли дружина уже подала судовий позов для розірвання шлюбу із посадовцем. 

Так, згідно із документами, 27 лютого 2023 року Ірина Атрошенко стала власницею київської ТОВ «Раіл», яким останні двадцять років володіли чернігівський мер та його батько. Цього ж дня на дружину мера переоформили місцеву телеорганізацію «Ніса», яка з 2018 року належала Владиславу Атрошенку.

Чернігівська компанія «Форсаж», яка 2020 року принесла меру 112 млн грн доходів у вигляді повернення фінансової допомоги, у середині лютого цього року відійшла Ірині Атрошенко. Зокрема, 16 лютого вона посіла місце співзасновниці компанії, змінивши чоловіка. А наступного дня її зробили співвласницею «Форсажу».

А у лютому цього року Ірина Атрошенко почала отримувати «у подарунок» чи не все спільне майно подружжя. Земельні ділянки, квартири, будинки у Чернігові та селі Іванівка Чернігівського області (всього понад 10 об’єктів нерухомості) опинилися через договори дарування у власності дружини. 

Зокрема, у власність жінки потрапили і трикімнатна квартира на вулиці Інститутська, що у центрі Києва і три паркомісця у тому ж будинку. Це житло Владислав Атрошенко придбав у 2013 році, коли був народним депутатом. Тепер київська нерухомість за договором про поділ майна дісталася Ірині Атрошенко. Усі операції відбулися в офісі приватного нотаріуса з Чернігова, який перед тим посвідчував договори дарування.

Правда чи фікція?

Втім, такі оборутки можуть мати фіктивний характер, вважають правозахистники.  Не так давно Атрошенка було відсторонено від управління Черніговом, адже він є фігурантом низки епізодів кримінальних правопорушень.  Перше – стосується завищення цін під час ремонту міських доріг. Тендери виграли «свої» фірми, а бюджетні кошти в подальшому виводились через підконтрольні фіктивні підприємства. Друге пов’язане з подіями довкола службової автівки міськради Toyota Camry і електрокара дружини Атрошенка Tesla Model X. Вона на початку  повномасштабного вторгнення 24 лютого разом із дітьми мера виїхала з країни. На вже на початку липня 2022 року мер зі своїм водієм намагалися перевезти за кордон Tesla Model X дружини. Офіційно це було оформлено як службове відрядження до швейцарського міста Лугано. Прикордонники завернули Атрошенка, а ось його водій зумів виїхати на електрокарі і наступного дня в’їхав в Україні на службовій Toyota Camry.  НАЗК створив адмінпротокол, а суд визнав винним чернігівського мера в ухваленні рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Тож  таким не надто хитрим способом чиновник може запросто убезпечити себе від втрати майна та активів, у разі, якщо збереться достатньо доказів, а суд визнає його винним та арештує.

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Теги: прикордонники правозахисники нерухомість водій чиновник житло Tesla модель дружина кордон квартира майно Владислав Атрошенко втрати 24 лютого подарунок розлучення батько

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