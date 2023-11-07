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Ветеран з Вінниччини за тиждень пробіг на протезі два марафони

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ветеран з Вінниччини за тиждень пробіг на протезі два марафони
Роман Кашпур став першим українським ветераном, який зміг пройти повну дистанцію марафону на протезі
фото з відкритих джерел

Роман Кашпур долає великі відстані для того, щоб зібрати кошти на протезування та реабілітацію бійців зі складними ампутаціями

Ветеран з Вінниччини Роман Кашпур успішно пробіг два марафони за сім днів – 5 листопада він взяв участь у 52-му Нью-Йоркському марафоні, а 29 жовтня випробував себе на марафоні морської піхоти США. Своїми враженнями Кашпур поділився у Facebook.

Ветеран дуже зрадів, що зміг виконати поставлену перед собою мету та реалізувати свою американську мрію. Водночас він підкреслив, що це тільки початок його спортивного шляху, і в майбутньому він має намір продовжувати бігати, підтримувати й мотивувати інших.

«52-й марафон у Нью-Йорку закінчено. Місію виконано: два марафони за сім днів підкорено. Американська мрія моя збулась. Але це тільки початок, далі буде. Моя місія на цьому не закінчена. Я продовжу бігати, продовжу займатися спортом, продовжу мотивувати хлопців, як зможу, що є в моїх силах», – написав Кашпур.

Чоловік також пообіцяв продовжувати збирати кошти на протези для поранених солдатів під час своїх бігових заходів. Усі накопичені кошти будуть передані у благодійний фонд.

Кашпур зауважив, що під час 52-го Нью-Йоркського марафону йому вдалося покращити свої результати, які він досягнув на Лондонському марафоні та Марафоні морської піхоти у Вашингтоні.

Ветеран з Вінниччини Роман Кашпур за тиждень пробіг два марафони в Америці
Ветеран з Вінниччини Роман Кашпур за тиждень пробіг два марафони в Америці
фото: Рома Кашпур / facebook

Важливо також відзначити, що Роман Кашпур став першим українським ветераном, який зміг пройти повну дистанцію марафону на протезі. Наразі в його активі вже три пройдених марафони: Нью-Йоркський, Марафон морської піхоти США, 43-й Лондонський, а також півмарафон у Брюсселі, які він успішно подолав цієї весни.

Зауважимо, що Роман Кашпур відправився на фронт добровольцем у 19 років. У віці 22 років, поблизу Мар’їнки, він отримав тяжке поранення в результаті вибуху на міні, що призвело до ампутації кінцівки. Після цього він відкрив для себе спорт і менш ніж за рік після ампутації виборов перемогу в «Іграх героїв».

Роман Кашпур та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Роман Кашпур та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
фото: Рома Кашпур / facebook
Роман з сім'єю та Залужним
Роман з сім'єю та Залужним
фото: Рома Кашпур / facebook

Нагадаємо, у грудні 2021 року Роман встановив рекорд України, перетягнувши 16-тонний літак Ан-26 на відстань 6,4 м за 44 с. Після повномасштабного вторгнення, він знову вирушив боронити свою країну і через пів року повернувся додому до міста Хмільник, де він активно займається волонтерством та спортом.

Для встановлення рекорду батько Романа зварив спеціальні сходи. «Розрахунки показали, що навантаження цілою ногою я зможу витримати, а ось протез, хоч і якісний, але все ж таки може зламатися. На обидві кінцівки припадало по 8 тонн. Технічні характеристики протеза я перевершив у 64 рази, але він витримав».

Місце встановлення рекорду є знаковим для Романа. Адже саме на Чугуївський аеродром його гелікоптером доставили після підриву на ворожій міні у 2019 році. Символічною є й вага літака – 16 т. Вона символізує той важкий шлях, старт якого прийшовся на 16 травня 2019 року, коли Роман отримав поранення.

Подальші спортивні плани Романа змінила війна. Він відвіз родину до своїх батьків на Вінниччину, у Хмільник, а сам повернувся боронити Харківщину. Тож з початком повномасштабної війни Роман Кашпур боронив Україну на протезі – розвідник-рекордсмен із Вінниччини повернувся на захист України (фото). Через пів року він повернувся додому й зайнявся волонтерством та спортом.

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Теги: ветеран марафон спорт рекорд

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