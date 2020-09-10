10 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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10 вересня вшановують пам’ять святої Анни Пророчиці

Сьогодні кожна людина може відчути дар прозріння

10 вересня відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, а в православній церкві вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецького.

10 вересня – Сави Крипецького

У цей день вшановується пам’ять преподобного Сави Крипецького. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди не даремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.

10 вересня – Анни Пророчиці

Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, які зустріли Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму. Що стосується святого Сави Крипецького, то він жив пізніше – в XV столітті. Відомо, що Сава прийняв чернечий постриг. Дотримувався суворого посту і проводив час в молитвах, роздумах про Бога. Часто до Сави приходили люди за порадою.

Одного разу до нього з’явився навіть князь разом зі своєю хворою дружиною, і завдяки молитвам Сави, жінка повністю вилікувалася від недуги. Преподобний Сава завжди говорив про дотримання тілесної і моральної чистоти, схиляв людей до праведного способу життя. Навіть після смерті Сава залишився покровителем своєї чернечої обителі. Одного разу з’явився розбійникам, які прийшли пограбувати монастир. Згідно з легендою, ватажок банди вирішив покаятися і сам повірив у Бога.

Традиції та звичаї

Сьогодні кожна людина може відчути дар прозріння.

У цей день дуже загострюється інтуїція. Тому потрібно слухати голос свого серця — воно підкаже правильний шлях. Людину можуть переслідувати бачення і відчуття дежа-вю.

Прикмети на 10 вересня кажуть, що якщо людина хоче побачити своє майбутнє або отримати відповідь на своє запитання, то їй сьогодні потрібно перед сном чітко сформулювати свій запит Всесвіту і вимовити особливий заговір. Тоді вночі присниться відповідь або ознака.

У день 10 вересня завершувалися останні збирання хлібів. 10 вересня вивозили з полів снопи, які укладали в скирти. Прибирали коноплю і збирали урожай яблук. Наближався час затяжних дощів, і потрібно було вберегти врожай від негоди. 10 вересня завершували озимий посів пшениці.

У цей день молилися і просили зцілити людину від пияцтва. Говорили, що свататися 10 вересня не варто, оскільки, за прикметами, це обіцяє біду.

10 вересня проводились осінні ярмарки, на яких можна було купити велику кількість фруктів і овочів, одяг, домашнє начиння і т.д.

Що не можна робити сьогодні

В цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.

У ліс 10 вересня намагалися не ходити, тому що існує велика ймовірність заблукати. Якщо ж піти дуже потрібно, то слід взяти в дорогу пиріжок і залишити його на пеньку для лісовика.

В цей день не можна залишати на полі зерно – весь врожай потрібно зібрати до цього дня.

Народні прикмети