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    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом

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    Варфоломій та&nbsp;Блаженніший Митрополит Київський і&nbsp;всієї України Епіфаній - 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом

    Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

    Фото пресслужби «Європейської солідарності»

    На службі у Софії Київський був присутній експрезидент Порошенко

    Тисячі вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п’ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

    Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом
    Фото пресслужби «Європейської солідарності»

    «Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», – поділився емоціями п’ятий Президент.

    Лідер «Європейської Солідарності» подякував Вселенському Патріарху Варфоломію, Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію, парафіянам, вірним ПЦУ.

    Нагадаємо, Варфоломій та Епіфаній провели спільну літургію у Києві.

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність незалежність Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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    15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію з Вселенським патріархом