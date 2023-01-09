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9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9 січня віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана
фото з відкритих джерел

У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя

Сьогодні, 9 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять первомученика і архідиякона Стефана (Степана), який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами.

Народні прикмети та традиції

  • У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують. Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару.
  • Якщо дівчина залишилася з одним насінням, означає, що заміж вийде нескоро.
  • Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.
  • Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.
  • Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
  • Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна у цей день відмовляти нужденним;
  • Не можна сьогодні брати у борг;
  • Не можна нині працювати;
  • Не можна сьогодні зловживати алкоголем;

У кого сьогодні день ангела

9 січня іменини відзначають Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін.

Теги: свята релігія православна церква традиції

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