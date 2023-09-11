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Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян
Суттєві відмінності за матеріальним становищем чи регіоном проживання відсутні
фото: lenta

Більш критично до президента нашої країни ставляться громадяни старшого віку 

У липні поточного року 78% українців вважали, що президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях, а 18% – не  погоджувались з цим твердженням. Це стало відомо з даних спільного опитування фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Дослідження проводилось у період з 9 по 15 серпня по всій Україні, за винятком окупованих територій та Криму.

Відзначається, що молодь менш вимоглива до Зеленського, ніж українці старшого віку. Якщо серед опитаних віком від 18 до 29 років 70% погоджуються з тезою, що президент несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком старше 60 років критично налаштовані вже 81%.

Суттєві відмінності за матеріальним становищем чи регіоном проживання відсутні.

Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян фото 1

В публікації йдеться, що в серпні цього року понад половина опитаних українців (55%) згодні з тим, що військова допомога Україні має надаватися закордонними партнерами за умови ефективної боротьби з корупцією.

Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян фото 2

Найбільшу перевагу такому ствердженню надали мешканці західних і центральних областей: 60,6% та 61,1% відповідно. На півдні підтримують тезу про те, що боротьба з корупцією є передумовою військової допомоги менше громадян – 47%. Найменше тих, хто згоден з нею проживає у східних областях – 40%.

Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян фото 3

Крім цього, у серпні поточного року більша частина (52,5%) опитаних погодились з тим, що зараз можна критикувати владу за корупцію. При цьому вони згодні з тим, що така критика дестабілізує країну та зменшує довіру закордонних партнерів.

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Теги: соцопитування українці Володимир Зеленський президент корупція

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