Чиновник Нацполіції Шевцов використовує проти журналістів репресивний апарат, - політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нині Євгеній Шевцов спрямував свою помсту на куратора проекту ACAB, котрий з групою колег провів розслідування і оприлюднив фотографії його маєтків та автомобілів - аналітик

Правоохоронці діють у найгірших традиціях КДБ, використовуючи свої можливості та вплив для особистої помсти - Солонько

Чиновник Національної поліції Євген Шевцов використовує проти журналістів, які вели розслідування та оприлюднювали інформацію про нього як кандидата на керівну посаду у ДБР, репресивний апарат.

Про це у своєму блозі на «Українській правді» пише політичний аналітик Олександр Солонько.

Аналітик заявив, що йдеться про проект ACAB, який неодноразово публікував дані щодо правоохоронців, котрі претендують на посади у новостворених силових відомствах.

За словами Солонько, нині помста Шевцова спрямована на куратора цього проекту Дениса Іванова, котрий з групою колег провів розслідування щодо Шевцова, оприлюднив фотографії його маєтків та автомобілів, а також інформацію щодо бізнесу його дружини Олени Дегрик. «Для того, щоб «дістати» Дениса, правоохоронці почали цькувати його батька - відомого професора, президента Академії Української преси Валерія Іванова», - написав аналітик.

Зокрема, блогер нагадав, що заарештовано банківські рахунки сім'ї Іванових, на них здійснюється психологічний тиск та звучать погрози фізичної розправи. На думку Солонька, правоохоронці діють у найгірших традиціях КДБ, використовуючи свої можливості та вплив для особистої помсти.

«Подібна історія вкотре демонструє справжнє обличчя «очищених» правоохоронних органів. Проте найгірше, що такі, як Шевцов, без будь-яких перешкод, використовуючи репресивний апарат Нацполіції, можуть знищити життя та гідність людей, переслідуючи їх та їхніх рідних з метою помсти», - зазначив Солонько.

Як повідомлялося, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євген Шевцов та його дружина Олена Дегрик фігурують у низці журналістських розслідувань. Зокрема, за даними журналістів проекту «Наші гроші з Денисом Бігусом», подружжя Шевцових підозрювали у відмиванні нелегальних доходів та виводі коштів до Росії.

Журналісти видання Mind писали, що платіжна система «Лео», до якої має відношення дружина Шевцова Олена Дегрик, є одним зі стейкхолдерів платіжної системи Tyme, діяльність якої на території України була заборонена СБУ.

Також журналисты телеканалу «1+1» Олександр Дубінський та Євген Плинський під час власного розслідування встановили, що Дегрик може бути причетна до платіжної системи, що працює на території окупованого Донбасу.

Прізвище Шевцова також фігурувало у проекті журналістських розслідувань ACAB. Зокрема, у їх пабліку на Facebook були опубліковані фото автомобіля, будинку та квартири, що належать Шевцову та Дегрик.