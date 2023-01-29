Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального
Сергій Іванов закликав владу перевірити діяльність Артема Шила як керівника главка «І» СБУ

Через бездіяльність керівника главку «І» СБУ Артема Шила російський бізнес досі працює в Україні, – Іванов

Безперешкодне ведення низкою російських фінансових структур під час війни бізнесу в Україні може бути пов’язане із свідомою бездіяльністю керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (главк І) СБУ Артема Шила. Це управління, в тому числі має боротися з економічним впливом держави-агресора в Україні. Про це заявив блогер, телеведучий та публіцист Сергій Іванов у блозі на «Цензор.нет».

Блогер навів факти роботи в Україні російських фінансових структур, які під час повномасштабної війни продовжують працювати в Україні.

«Скажімо, цілий системний банк країни-агресора «Альфа-банк», перейменований у «Сенс банк». Кому належить цей банк? Правильно, людям з найближчого оточення Путіна. І це не просто мої слова, а офіційні тези органів влади США та ЄС, адже бенеіфіціари банку – Авен та Фрідман. Авен є одним із найближчих олігархів Путіна, а Фрідмана називають «головним російським фінансистом та помічником найближчого оточення Путіна», – пише публіцист.

Також він наводить приклади букмекера «1xBet» та енергетичної компанії «ВС-Енерджі».

«Російський гральний бізнес – «1xBet», який у Росії перераховує «нашим ребятам, героям спецоперации» – так вони називають банду ґвалтівників та вбивць цивільного населення – 1% прибутку. Я вас, напевно, здивую, але російські букмекери майже 11 місяців війни працювали в Україні і навіть примудрилися отримати ліцензію. Виходець з лужніковського ОЗГ, яке контролює заступник голови держдуми РФ Бабаков. Це угрупування представлене в Україні групою «ВС-Енерджі», що контролювало 5 обленерго та одну з найбільших готельних мереж. Ви знову здивуєтесь, але аж до грудня минулого року у Бабакова, який публічно закликав розстрілювати «закордонних найманців» ЗСУ,  в Україні все було добре», – обурюється Сергій Іванов.

Також блогер повідомляє, що активи, які контролює Артем Шило та його близькі, не можна пояснити доходами чиновника та його родини.

«З відомих широкому загалу досягнень Шила головними були: робота на посаді радника Офісу президента та відвідування дня народження Олега Татарова. Це у контексті кар’єрних успіхів. В контексті персональних фінансових успіхів Шило був набагато успішніший, що дозволило журналістам Бігус.Інфо виявити у нього дві трикімнатні квартири в елітному ЖК «Новопечерські липки» (у власності самого Шила, ринкова вартість близько $700 тис). Також у «Липках» знайшлася ще одна двокімнатна квартира і 360 кв м комерційної нерухомості на суму понад $2 млн, записаних у кращих корупційних традиціях на дружину. Також дружина Шила має сукупно 275 кв м у клубному будинку в центрі Києва, де в неї салон краси. Ринкова вартість – близько $1 млн. Крім нерухомості, на дружину Шила записані два «Мерседеси» і «Тойота». Батько Шила володіє будинком під Києвом», – продовжує телеведучий.

Сергій Іванов закликав владу перевірити діяльність Артема Шила як керівника главка «І» СБУ, який має боротися з економічним впливом держави-агресора в Україні, та звільнити його з посади.

Теги: бізнес росія СБУ букмекери

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Дудін
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися у держструктури
СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися у держструктури
Вчора, 11:31
Контррозвідники за допомогою ударного дрона знищили чотирьох окупантів
Контррозвідники СБУ ліквідували групу окупантів за допомогою дрона
Вчора, 14:27

Суспільство

Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального
Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального
Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут
Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Крут
Невеликий сніг і ожеледь у деяких регіонах: прогноз погоди на 29 січня
Невеликий сніг і ожеледь у деяких регіонах: прогноз погоди на 29 січня
29 січня: що сьогодні відзначають, які традиції та заборони
29 січня: що сьогодні відзначають, які традиції та заборони
Українці зможуть одружитися, перебуваючи за кордоном
Українці зможуть одружитися, перебуваючи за кордоном
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8340
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
5650
Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)
5076
Київ може затопити. Синоптики прокоментували повідомлення
4534
Моторошна ДТП на трасі Київ-Полтава: маршрутка влетіла у фуру

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту