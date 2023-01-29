Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального

Через бездіяльність керівника главку «І» СБУ Артема Шила російський бізнес досі працює в Україні, – Іванов

Безперешкодне ведення низкою російських фінансових структур під час війни бізнесу в Україні може бути пов’язане із свідомою бездіяльністю керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (главк І) СБУ Артема Шила. Це управління, в тому числі має боротися з економічним впливом держави-агресора в Україні. Про це заявив блогер, телеведучий та публіцист Сергій Іванов у блозі на «Цензор.нет».

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Блогер навів факти роботи в Україні російських фінансових структур, які під час повномасштабної війни продовжують працювати в Україні.

«Скажімо, цілий системний банк країни-агресора «Альфа-банк», перейменований у «Сенс банк». Кому належить цей банк? Правильно, людям з найближчого оточення Путіна. І це не просто мої слова, а офіційні тези органів влади США та ЄС, адже бенеіфіціари банку – Авен та Фрідман. Авен є одним із найближчих олігархів Путіна, а Фрідмана називають «головним російським фінансистом та помічником найближчого оточення Путіна», – пише публіцист.

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Також він наводить приклади букмекера «1xBet» та енергетичної компанії «ВС-Енерджі».

«Російський гральний бізнес – «1xBet», який у Росії перераховує «нашим ребятам, героям спецоперации» – так вони називають банду ґвалтівників та вбивць цивільного населення – 1% прибутку. Я вас, напевно, здивую, але російські букмекери майже 11 місяців війни працювали в Україні і навіть примудрилися отримати ліцензію. Виходець з лужніковського ОЗГ, яке контролює заступник голови держдуми РФ Бабаков. Це угрупування представлене в Україні групою «ВС-Енерджі», що контролювало 5 обленерго та одну з найбільших готельних мереж. Ви знову здивуєтесь, але аж до грудня минулого року у Бабакова, який публічно закликав розстрілювати «закордонних найманців» ЗСУ, в Україні все було добре», – обурюється Сергій Іванов.

Також блогер повідомляє, що активи, які контролює Артем Шило та його близькі, не можна пояснити доходами чиновника та його родини.

«З відомих широкому загалу досягнень Шила головними були: робота на посаді радника Офісу президента та відвідування дня народження Олега Татарова. Це у контексті кар’єрних успіхів. В контексті персональних фінансових успіхів Шило був набагато успішніший, що дозволило журналістам Бігус.Інфо виявити у нього дві трикімнатні квартири в елітному ЖК «Новопечерські липки» (у власності самого Шила, ринкова вартість близько $700 тис). Також у «Липках» знайшлася ще одна двокімнатна квартира і 360 кв м комерційної нерухомості на суму понад $2 млн, записаних у кращих корупційних традиціях на дружину. Також дружина Шила має сукупно 275 кв м у клубному будинку в центрі Києва, де в неї салон краси. Ринкова вартість – близько $1 млн. Крім нерухомості, на дружину Шила записані два «Мерседеси» і «Тойота». Батько Шила володіє будинком під Києвом», – продовжує телеведучий.

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Сергій Іванов закликав владу перевірити діяльність Артема Шила як керівника главка «І» СБУ, який має боротися з економічним впливом держави-агресора в Україні, та звільнити його з посади.