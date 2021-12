Де сховатись від домашнього тирана? Перші притулки для жертв насильства в Україні

До 10 грудня триватиме Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Її мета – привернути увагу громадськості до проблеми подолання насильства в сім’ї.

Нещодавно був презентований додаток WhiteRibbonUA. Він створений, щоб повідомляти про надзвичайні ситуації відповідним органам, якщо жертві загрожує небезпека. Додаток можна завантажити з AppStore або Google Play на будь-який смартфон незалежно від стану оновлення програмного забезпечення. Усього у функціоналі застосунку є три напрями: екстрена допомога жертві, ведення обліку фактів та надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля. Основна функція — прямий зв’язок з Національною поліцією України. Тобто жертва домашнього насильства має змогу миттєво поспілкуватися з правоохоронними органами у випадку небезпеки.

Крім того цьогоріч були запущені процеси створення притулків, консультативних служб, які надають первинну допомогу, та денних центрів соціально-психологічної допомоги для постраждалих. Уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету — 274,2 млн грн. Ці кошти призначені для ремонту чи реконструкції притулків для жертв домашнього насилля, закупівлі меблів, техніки, мережі та телекомунікаційного обладнання; придбання транспортних засобів, які будуть доставлять постраждалих до притулків.

«У Харківської області за субвенцією своєчасно звернулись та подали повний пакет документів місто Харків та Мереф'янська громада Харківської області. І обидві громади отримали позитивну відповідь. Звісно, це невеликі показники. І хоча ми робили широку інформаційну компанію, неодноразово повідомляли про можливість отримання такої допомоги від держави, але більшість громад спохватились не одразу. Можливо, хтось злякався процедури подачі документів, хоча вона не складна», – повідомила заступниця начальника відділу у справах сім'ї та по роботі з громадськістю управління організаційно-аналітичного забезпечення Департаменту соціального захисту населення Харківського ОДА Юлія Карпачова.

У Харкові, де з 2016 року працює відділення притулку для постраждалих від домашнього насильства жінок, була потреба у автотранспорті. Наразі, щоб добратися до притулку, потрібно самостійно їхати чи добиратись з допомогою поліції. Також працюють мобільні бригади швидкого реагування на факти вчинення насильства.

«Фактично автомобіль потрібен для роботи нашої мобільної бригади. Тому, коли ми дізнались, що цього року вперше з'явилася подібна субвенція, ми не могли не скористатися цією можливістю», – говорить керівниця центру надання допомоги постраждалим від насильства у Харкові Ірина Краснолобова.

«Тема домашнього насилля обговорювалася у територіальній громаді кілька років. Тоді у нас були різні соціальні проєкти, на яких організовували та проводили тренінги, розповідали про необхідність, чому це важливо, проводили певні соцопитування. Після цього ми побачили результати. Отримали технічну та фінансову підтримку від певних міжнародних проєктів, які в нас тоді були. Нам виділили кошти для розробки проєктно-кошторисної документації на реконструкцію частини нежитлового приміщення у нашому місті Мерефа», – розповів перший заступник Мереф'янського міського голови, депутат Харківської обласної ради Руслан Дейнека.

Вже в кінці 2019 року проєкт був створений, але в документацію протягом двох років потрібно обов’язково вносити зміни.

«Нам пощастило і в середині 2021 року дізналися про існування субвенції. Вирішили подати заяву. Сприяло цьому наявність комунікації з обласною радою. Ми подали до Департаменту соціального захисту населення ОДА проєкти кошторисної документації громади. Прописали, щоб частина певного приміщення, яка використовувалась для інших цілей, була переобладнана і можна було б там відкрити кризовий центр для тих, хто став жертвою насилля», — говорить Руслан Дейнека.

Спочатку документи були розглянуті на обласному рівні. Їх ухвалили та відправили до столиці. Вже там Мереф’янській громаді дали позитивну відповідь.

«У результаті було отримано близько 1,2 млн грн для придбання транспортного засобу. Інші ж витрати, такі, як податки, оплата водієві, витрати на паливо й все, що пов'язане з реєстрацією транспортного засобу, — це все оплачуватиметься з бюджету міста Харкова. Наразі вже провели всі тендерні закупівлі та процедури. Я сподіваюся, що вже у грудні автомобіль у нас. Це буде мінібусик Citroen на дев’ять місць. Ним можна буде забирати та привозити до притулку чи кризових центрів жертв домашнього насилля разом з їхніми речами та дітьми», – говорить керівник центру надання допомоги постраждалим від насильства Ірина Краснолобова.

Мерефянська громада отримує субвенцію у розмірі 936,5 тис. грн на реконструкцію, ремонт будівлі кризового центру. Міський бюджет бере на себе зобов'язання щодо облаштування: ліжка, техніка, пральна машина, оплата комунальних послуг. Наразі вже закінчилися оздоблювальні зовнішні роботи, тепер приводять притулок до ладу з середини. У планах відкрити його вже 15 грудня.

Сам же кризовий центр, що передбачений для тимчасового перебування жертв від домашнього насильства – частина будівлі, де розташовані комунальні установи й складається з кількох частин. В одній із них й буде притулок з двома окремими кімнатами з кількома ліжками, якщо жертва (незалежно від того, чоловік це чи жінка) з дитиною чи дітьми.

«Маючі дані щодо домашнього насильства у нашій громаді, я певен, що двох кімнат у кризовому центрі буде достатньо. Якщо до нас одночасно звернуться понад трьох жертв – нам доведеться відмовити та перенаправити в інші центри, які зможуть їх прийняти. Але за своїм досвідом роботи, я скажу, що для Мерефянської громади одночасно такої кількості людей, які йшли б зі свого житла – немає», – говорить Руслан Дейнека.

«Місцезнаходження кризового центру ніхто не повинен розголошували. Існує ймовірність, що кривдник може знайти жертву, заявитися туди і продовжувати тероризувати. Тому ми розглядаємо договірні відносини з охоронними агентствами, із тривожними кнопками. У нас на території громади працює охоронна агенція, яка за лічені хвилини приїде до місця та зможе реагувати на проблеми. Також буде обмежений доступ через домофон.

Якщо жертва насилля не матиме змогу самостійно дістатися до кризового центру, наприклад, живе у населених пунктах, що входять до складу громади – ми надамо транспортні послуги. У нас при у комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» є машина, яку ми називаємо соціальним таксі. Цей транспортний засіб обладнаний для маломобільних груп населення, людей з інвалідністю. Та якщо субвенція буде продубльована в бюджеті 2022 року, знову подаватимемо заяву для її отримання, щоб придбати спецтранспорт для мобільних бригад», – зазначає Руслан Дейнека.

У Центрі надання допомоги постраждалим від насильства у Харкові потерпілі жінки можуть перебувати до шести місяців, а ось місць для чоловіків нема. З 2018 року почали працювати ще два кризові відділення, куди можуть звернутися за короткостроковою допомогою постраждалі від домашнього насилля, як жінки, так і чоловіки.

«До нас зверталися чоловіки. В нашій статистиці відсоток звернення чоловіків не вищий, ніж 10% від загальної кількості. І в нас було кілька заявок, що чоловіки хочуть оселитися у кризових кімнатах. Але з якихось обставин – до нас ніхто із чоловіків не заселився. Деякі приходили, отримували консультацію психологів та соціальних працівників», – розповіла керівник центру допомоги постраждалим від насильства у Харкові Ірина Краснолобова.

У Мерефянській об'єднаній громаді проживає більше 25 тисяч осіб. З них протягом місяця до півтора десятка людей-жертв офіційно звертаються до поліції. У 2021 році двоє чоловіків звернулися за допомогою. За планами кризовий центр при наявності місць зможе надавати тимчасовий притулок і особам чоловічої статі.

«Чоловіки скаржилися на своїх рідних. Зараз у них конфлікти через спадок. Через це, один знущається з іншого», – зазначив Руслан Дейнека.

Крім проживання, у кризовому центрі буде надаватись психологічна допомога постраждалим. Планують організувати роботу наступним чином: у центрі надання соціальних послуг створити відділення з надання допомоги постраждалим жертвам внаслідок домашнього насильства. В цьому відділенні буде завідувачка, яка безпосередньо забезпечуватиме роботу кризового центру; технічний співробітник, який обслуговуватиме приміщення; психолог, який працюватиме з жертвами. Це все будуть працівники комунальної установи міської ради, які за свою роботу отримуватимуть зарплатню.

«Так, подібна субвенція планується у 2022 році. Постановою Уряду була затверджена Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, із тексту якої вбачається, що у наступному році має бути подібна субвенція. У той же час окремого порядку та умов надання такої допомоги поки немає. Можливо, ми будемо орієнтуватись на наявну процедуру, закріплену у Постанові уряду № 21 квітня 2021 р. № 398. Звичайно, ми радимо громадам не зволікати, не боятись процедури подачі документів та своєчасно звертатись за отриманням такої субвенції. Такі кошти надаються безповоротно та не вимагають співфінансування із боку органів місцевого самоврядування», – говорить заступниця начальника відділу у справах сім'ї та по роботі з громадськістю управління організаційно-аналітичного забезпечення Департаменту соціального захисту населення Харківського ОДА Юлія Карпачова.

Цей матеріал підготовлений у рамках впроваджуваного ГО «Ти потрібен Україні» проєкту Everyone has to be protected за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів виключною відповідальністю ГО «Ти потрібен Україні» та необов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

This material was prepared as part of the «Everyone has to be protected» project implemented by the NGO «Ukraine needs you» supported by the Democracy Commission Small Grants Program of the U.S. Embassy to Ukraine. The views of the authors of the sole responsibility of NGO «Ukraine needs you» and do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.