Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня

У центральних областях дощі

Сьогодні, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості центральних, південних областей місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, тоді як на решті території опадів не передбачається. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний та східний, зі швидкістю 5-10 м/с. У південній частині вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температурні показники варіюватимуться: вночі від 14 до 19°C, вдень від 23 до 28°C. В Карпатах вночі температура буде коливатися від 8 до 13°C, вдень від 17 до 22°C.

У Києві температура вночі складе 17-19°C, а вдень 26-28°C. Погода буде мінливою, проте без опадів.