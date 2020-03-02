Кабмін повинен бути машиною зі створення довіри громадян, а так звані кандидати в прем'єри його не викликають, - політолог



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Парламент на позачерговому засіданні 4 березня вирішуватиме долю прем'єрства Олексія Гончарука

Низькі рейтинги довіри до діючого прем'єра. Близько 6% і антирейтинг, - Якубін

Кандидати в прем'єри, яких називають замість Олексія Гончарука - не ідеальне рішенням для президента. Про це пише політолог Олексій Якубін на своїй сторінці у Facebook.

«Низькі рейтинги довіри до діючого прем'єра. Близько 6% і антирейтинг. Відповідального за економіку. А уряд повинен бути машиною зі створення довіри громадян. Без цього складно проводити будь-яку політику. Ось на цьому тлі тиждень і обговорюємо можливі кадрові перетасовки в Кабміні. Кадрові ротації. Тим більше президент говорить, що буде міняти людей на посадах, якщо не справляються», - пише політолог.

Якубін також проаналізував тих кандидатів, які можуть претендувати на місце Гончарука.

«Тут і почали обговорювати Тігіпка, і Хорошковського, і Вітренка, і Шмигаля. Але є одне але - яке багато що змінює - якщо говорити про Тігіпка і Хорошковського - були, плавали. Знаємо. Тільки закон про люстрацію поки в дії, навіть після рішень ЄСПЛ. Так що з цим треба щось робити. Вітренко - так, хто ж його не знає, після діяльності в Нафтогазі. І тарифів і зарплат там. Довіра до нього - відповідно, вже на старті», - пише політолог.

На думку політолога Якубіна, залишається Шмигаль.

«Зі Львова. Був керівником Івано-Франківської області. Тобто, якби регіональний баланс зберігається. Немає особливого політичного минулого і явних політичних цілей у майбутньому. Може бути сприйнятий ключовими гравцями, як консенсусний варіант. Так це виглядає на даний момент», - пише політолог.

Нагадаємо, на вимогу президента України Володимира Зеленського Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання о 16 годині 4 березня.

В Офісі президента повідомили, що глава держави просить включити до порядку денного питання про розгляд кількох проєктів законів і про Кабінет міністрів України. Також президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Сьогодні, 2 березня, на екстреному брифінгу Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку на цей момент не писав.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо голова уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.