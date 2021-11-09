Люстри, ліпнина, позолота: який вигляд має VIP-вагон «Укрзалізниці» за 24 тис. (фото)

У VIP-вагонах є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе, а також великий зал для перемовин

Замовити вагони-салони можна з таких міст як Київ, Львів, Одеса, Харків і Дніпро

Аби відчути себе VIP-персоною, «Укрзалізниця» пропонує пасажирам поїздку у «золотому вагоні» з усіма атрибутами лакшері-відпочинку. Така поїздка з Києва до Одеси обійдеться у 24 тис. грн. Який вигляд має всередині розкішний вагон, показав телемандрівник Дмитро Комаров у програмі «Подорожуй Україною».

Всередині такий вагон може забезпечити вас всім необхідним, що може вам знадобитися під час подорожі.

У ньому є кухня і великий обідній стіл, а також двоспальне ліжко, душ, шафа і робоче місце.

Такий вагон «Укрзалізниці» нагадує скоріше «пересувний готель», ніж поїзд.

Всередині все оформлено, як-то кажуть «по-багатому» – люстри, портьєри, ліплення – все в золоті. Обід і вечеря подається на розкішному посуді, звичайно ж з елементами позолоти.

Замовити вагони-салони можна з таких міст як Київ, Львів, Одеса, Харків і Дніпро.

У VIP-вагонах є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе, а також великий зал для перемовин. Крім того, вони облаштовані спеціальними купе для охорони та службового персоналу.

Всього кількість спальних місць у таких вагонах становить від 5 до 11 (в залежності від конструкції вагона). Поїздка в подібних вагонах обійдеться в суму від 12 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» купила туалетні «сідушки» по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів.

Також, «Укрзалізниця» запросила дітей співробітників пасажирського напрямку на дегустацію оновлених дитячих ланчбоксів, які незабаром з’являться в основному меню поїздів Інтерсіті+.

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» з 4 листопада відновила курсування поїзда №67/68 сполученням Київ–Варшава після перерви тривалістю у півтора року.