ЗМІ: НАБУ закликає українців не голосувати за кандидатів з кримінальним минулим?



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За даними правоохоронців, досудове слідство в справі - закінчено, підозра Юрію Кузбиту - погоджена, а матеріали кримінальної справи передані до суду

У НАБУ, як стверджують окремі видання, нагадали, що Юрій Кузбит є обвинуваченим у так званій «Справі Шепелєва»

Національне антикорупційне бюро України закликало не підтримувати кандидата в народні депутати по 101-му виборчому округу (Голованівськ) Юрія Кузбита на позачергових парламентських виборах.

Відповідний лист опубліковано в паблік Facebook «Вибори 2019», повідомляє ЗМІ з посиланням на «Аргументум».

Згідно з листом, в НАБУ аргументують свою позицію тим, що Кузбит є обвинуваченим у кримінальному провадженні № 420160000000037 від 3.04.2017 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.3ст.27, п.п. 1,5,9,11,12,13 ч.2 115 КК України.

Відзначимо, що мова йде про, так звану, «Справі Шепелєва». Нагадаємо, ексдепутат Олександр Шепелєв і інші, звинувачуються у вбивствах і розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

За даними правоохоронців, досудове слідство в справі - закінчено, підозра Кузбиту - погоджена, а матеріали кримінальної справи, відповідно, передані до суду. Однак обвинувачений на судові засідання не приходить.

Таким чином Юрій Кузбит цілеспрямовано і протиправно затягує процес судового розгляду справи, вважають в НАБУ. «А його заявка на участь у позачергових парламентських виборах може свідчити про те, що Кузбит намагається уникнути покарання шляхом отримання депутатського мандата», - допускають правоохоронці.

«Попереджаємо, що будь-яке сприяння обвинуваченому в кримінальному провадженні, зокрема, голосуванні за нього і наданні йому таким чином депутатської недоторканності, як способу уникнення покарання - буде розцінено Національним антикорупційним бюром, як сприяння у злочинній діяльності з вашого боку», - попередили в НАБУ.