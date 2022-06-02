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    Суспільство

    Нардепка Стефанишина повідомила про ще одне горе в родині

    Через хворобу помер рідний брат Ольги Стефанишин Богдан&nbsp; - Нардепка Стефанишина повідомила про ще одне горе в родині
    Через хворобу помер рідний брат Ольги Стефанишин Богдан 
    фото з відкритих джерел

    «Він помер не від куль, а від хвороби. Але винна в цьому війна...»

    Народна депутатка України з об’єднання «Справедливість» Ольга Стефанишина повідомила про ще одне горе у своїй родині – помер її рідний брат. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Учора, 1 червня, помер мій рідний брат Женя. Йому було всього 45 років. Він помер не від куль, а від хвороби. Але винна в цьому війна, яка її загострила і не дала вчасно надати йому допомогу. Скільки болю для нашої родини приготувала ця клята війна. Будь там щасливий, братику», – написала нардепка.

    Нагадаємо, 30 березня рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині. Пізніше нардепка Ольга Стефанишина повідомила, що серед загиблих волонтерів був і її чоловік Богдан. До Чернігова того дня Богдан Стефанишин, за словами дружини, поїхав добровільно, коротко пояснивши: «Коли я спитала його, навіщо він їде в небезпечну зону рятувати людей, він мені сказав, що по-іншому він не може. І я більше не сказала нічого, бо я все розуміла».

    Богдан Стефанишин, який загинув 31 березня біля Чернігова, був нащадком репресованих радянською владою українців. Його бабусю і тата з Коломиї «совєтська» влада вислала в табори, а дідуся вбили. Вони були членами УПА.

    Читайте також: Пам’яті Богдана Стефанишина. Нардепка опублікувала пронизливий пост про загиблого чоловіка


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ольга Стефанишина #stoprussia
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    Нардепка Стефанишина повідомила про ще одне горе в родині