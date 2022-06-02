Нардепка Стефанишина повідомила про ще одне горе в родині

«Він помер не від куль, а від хвороби. Але винна в цьому війна...»

Народна депутатка України з об’єднання «Справедливість» Ольга Стефанишина повідомила про ще одне горе у своїй родині – помер її рідний брат. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Учора, 1 червня, помер мій рідний брат Женя. Йому було всього 45 років. Він помер не від куль, а від хвороби. Але винна в цьому війна, яка її загострила і не дала вчасно надати йому допомогу. Скільки болю для нашої родини приготувала ця клята війна. Будь там щасливий, братику», – написала нардепка.

Нагадаємо, 30 березня рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині. Пізніше нардепка Ольга Стефанишина повідомила, що серед загиблих волонтерів був і її чоловік Богдан. До Чернігова того дня Богдан Стефанишин, за словами дружини, поїхав добровільно, коротко пояснивши: «Коли я спитала його, навіщо він їде в небезпечну зону рятувати людей, він мені сказав, що по-іншому він не може. І я більше не сказала нічого, бо я все розуміла».

Богдан Стефанишин, який загинув 31 березня біля Чернігова, був нащадком репресованих радянською владою українців. Його бабусю і тата з Коломиї «совєтська» влада вислала в табори, а дідуся вбили. Вони були членами УПА.



