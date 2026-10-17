Таємні угоди та ракетні гіганти: Пашинський розповів про співпрацю з Німеччиною

Серед напрямів співпраці із Німеччиною Пашинський назвав артилерію, зенітні ракети та ракети великої дальності

Українські та німецькі оборонні підприємства розвивають спільні проєкти в артилерійській і ракетній галузях. Надалі Україна має поглиблювати співпрацю з оборонно-промисловим комплексом Німеччини та інших європейських країн. Про це заявив президент Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома» під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК.

За словами Пашинського, одним із масштабних проєктів є співпраця українських і німецьких підприємств у виробництві артилерійських систем «Богдана». Пашинський також згадав домовленості між німецькою компанією MBDA та «Українською бронетехнікою».

Він зазначив, що частина підписаних угод не розголошується, однак серед публічно оголошених напрямів співпраці є зенітні ракети та ракети великої дальності, зокрема для ураження цілей на значній відстані.

«Багато підприємств наших уже мають спільні виробництва і спільні програми», – сказав Пашинський.

Він наголосив, що Україна має розвивати співпрацю з оборонною промисловістю Німеччини та решти Європи, назвавши це стратегічним напрямом для країни.

Самохідна артилерійська установка «Богдана» – одна з основних артилерійських систем українського виробництва, що використовується Силами оборони. У 2024 році Україна та Данія уклали угоду про закупівлю українського озброєння для потреб ЗСУ за кошти данського уряду, зокрема й артилерійських систем «Богдана».

Також окремим напрямом українсько-німецького оборонного партнерства є співпраця «Української бронетехніки» з європейським виробником ракетних систем MBDA. У червні 2026 року компанії оголосили про стратегічне партнерство, серед напрямів якого: розробка засобів ураження на великій дальності та систем протидії безпілотникам.