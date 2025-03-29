По дві Tesla на одного члена родини? Родина впливового МСЕКівця на Вінниччині дивує автопарком

Віктору Власюку довелося виправляти декларацію, бо «загубив» популярного електрокара

Минулого року лікар-терапевт обласної МСЕК №1 Вінниччини (установа знаходиться у стані ліквідації) Віктор Власюк купив автомобіль Tesla Model S, 2021 року випуску вартістю 1,11 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Ця автівка з’явилася у виправленій декларації експосадовця перед звільнення з МСЕК. У початковому варіанті Власюк декларував три електрокара: Tesla Model S, 2020 року випуску за 1,32 млн грн (машина у його власності), Tesla Model S, 2018 року випуску вартістю 500 тис. грн і Tesla Model Y, 2020 року випуску за 1,49 млн грн – обидві машини належать дружині Оксані Бланар, яка очолює комунальне підприємство «Міський лікувально-діагностичний центр».

Після того, як Віктор Власюк 28 березня опублікував виправлену декларацію, з неї зникла автівка дружини Tesla Model S, 2018 року випуску. Натомість з’явилася Tesla Model S, 2021 року випуску, яку медик купив у травні 2024 року.

дані: реєстр декларацій

В цілому, сім’я Власюків володіє двома десятками об’єктів нерухомості (серед них три житлових будинки, 12 квартир у Вінниці та Києві). Станом на початок лютого 2025 року, декларант і його дружина зберігали готівкою 1,4 млн грн, на банківських рахунках – 158 тис. грн і $2,2 тис. і 302 євро.

Нагадаємо, що більше десяти років Віктор Власюк очолював Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи і обласний МСЕК №1.

Як повідомляв «Главком», на початок весни 2025 року 11 працівників ліквідованих МСЕК Вінницької області пішли до суду, де добиваються повернення їм невиплаченої зарплати за 2022 рік. Наразі перемогу здобули колишній лікар-терапевт обласної МСЕК №1 Віктор Власюк, медсестра обласної МСЕК №2 Галина Качан і колишня голова Гайсинської міжрайонної МСЕК Вінницької області Інна Химерик.

Власюк виграв дві судові інстанції. Згідно з рішенням вінницького суду, лікарю-терапевту не платилася зарплата у тому розмірі, який з 1 січня 2022 року затвердив Кабмін. Це тривало до середини березня 2023 року і, за підрахунками самого позивача, йому не додали 105,1 тис. грн зарплати. Феміда вирішила, що позивачу таки виплатять кошти, але лише за шість місяців 2022 року.