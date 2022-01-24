Померла Людмила Янукович – ЗМІ

У Людмили Янукович начебто стався інсульт

Померла Людмила Янукович – дружина колишнього президента-утікача Віктора Януковича. Про це повідомив у Telegram політтехнолог і блогер Володимир Петров.

«Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося»,– написав Петров.

Він також вказує, що смерть Людмили Янукович дивним чином співпала із її вакцинацією.

«Офіційно інсульт, але за чотири дні до крововиливу вона отримала другу дозу «Супутник V». Інформація від лікаря швидкої, який приїжджав на виклик та транспортував її до лікарні», – додав блогер.

Також українська блогерка і публіцистка Катерина Золотарьова написала пост про нібито смерть Людмили Янукович.

«Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. «Батя, я стараюсь» – ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно улюбленого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій», – написала Золотарьова.

Офіційної інформації про смерть Людмили Янукович наразі немає. Остання інформація, яка фігурувала про неї в мережі, свідчила, що Людмила проживала в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї Віктор Янукович. Сам колишній президент кинув дружину і пішов до коханки.

Людмила Янукович народилася у жовтні 1949 року в Єнакієвому. Вона закінчила Макіївський інженерно-будівельний інститут за фахом інженер-будівельник. Працювала на виробництві, у проектно-кошторисному бюро при Єнакіївському металургійному заводі. Була фахівцем тресту Єнакіївметалургбуд.

Віктор та Людмила Янукович одружилися у листопаді 1971 року. У них двоє синів – Олександр та Віктор, який загинув у березні 2015 року.

До слова, Віктор Янукович хоче повернути статус президента: суд відкрив нове провадження.