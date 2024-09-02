Понад 96 годин: в Україні пройшов рекордний онлайн-урок англійської мови

Під час уроку викладачі надавали поради і ділилися безкоштовними ресурсами для вдосконалення знань

Участь в уроці взяли 13 викладачів та 35 тисяч учасників

В Україні пройшов онлайн-урок англійської мови, який тривав 96 годин 41 секунду. Організатором рекордного уроку стала львівська AP School – дистанційна школа англійської мови, передає «Укрінформ».

Онлайн урок розпочався 28 серпня та завершився 1 вересня. Участь у ньому взяли 13 викладачів та 35 тисяч учасників, які мали можливість пройти шлях від рівня A0 до C1 з англійської мови у цікавій інтеграційній формі.

«Впевнена, що не скоро комусь вдасться такий рекорд побити. Але головне, що під час цього онлайн-уроку надавалися дуже якісні знання. Ми навіть вночі та під час повітряних тривог стежили, чи перерветься цей марафон, але ні – викладачі працювали на повну віддачу», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Запис відбувався у дзеркальній студії та транслювався одночасно на різних платформах: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook та Twitch.

Під час уроку викладачі надавали поради, як легко вивчати іноземну мову і ділилися безкоштовними ресурсами для вдосконалення знань.

Як зазначив директор AP School Микола Періг, встановлення цього рекорду переслідувало дві цілі: по-перше допомогти ЗСУ. Під час трансляції була відкрита благодійна банка, мета – 3 млн грн, і збір триває.

«Друга важлива ціль – наголосити, що люди повинні у цей важкий час не здаватися, а розвиватися. Вивчення англійської дає нові можливості: співпрацювати із закордонними компаніями, спілкуватися з партнерами, відкривати бізнеси по всьому світові, щоб залучати кошти в Україну», – зазначив Микола Періг.

Нагадаємо, хмельничанин Олексій Кордзіховський за хвилину відкрив зубами металеві кришки понад пів сотні пляшок, встановивши національний рекорд. За кожну пляшку збирав донати на дрон для ЗСУ.