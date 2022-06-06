Поранений на фронті брат Мустафи Найєма опритомнів
Масі втратив одне око
Український адвокат Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, опритомнів після важкого поранення на фронті. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна», – написав Масі.
Нагадаємо, 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.
Як відомо, Масі Найєм – український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», громадський активіст, правозахисник, а також військовослужбовець. Він був мобілізований у 2015 році, через рік демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Масі Найєм знову пішов на службу у Збройні сили України.