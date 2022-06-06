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    Суспільство

    Поранений на фронті брат Мустафи Найєма опритомнів

    Побратим Масі Найєма все ще перебуває в комі - Поранений на фронті брат Мустафи Найєма опритомнів
    Побратим Масі Найєма все ще перебуває в комі
    фото з відкритих джерел

    Масі втратив одне око

    Український адвокат Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, опритомнів після важкого поранення на фронті. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна», – написав Масі.

    Нагадаємо, 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

    Як відомо, Масі Найєм – український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», громадський активіст, правозахисник, а також військовослужбовець. Він був мобілізований у 2015 році, через рік демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Масі Найєм знову пішов на службу у Збройні сили України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Поранений на фронті брат Мустафи Найєма опритомнів