Поранений на фронті брат Мустафи Найєма опритомнів

Український адвокат Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, опритомнів після важкого поранення на фронті. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна», – написав Масі.

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

Як відомо, Масі Найєм – український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», громадський активіст, правозахисник, а також військовослужбовець. Він був мобілізований у 2015 році, через рік демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Масі Найєм знову пішов на службу у Збройні сили України.