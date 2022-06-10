Синоптики розповіли, якою буде погода на Трійцю

На Зелену неділю пройде дощ з грозою

Завтра, у суботу, та на Трійцю температура повітря в більшості областей становитиме +28+34 градуси. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

Свіжішим очікується повітря в західній частині України, там передбачається впродовж дня +24+29 градусів.

Вітер переважно буде східним, лише в західних областях – північно-західним. Помірний, хіба під час гроз може рвонути до сильного.

«11-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях України, місцями на Півдні та в Центрі (Дніпро з районами, Полтава, Запоріжжя уникнуть дощів). На решті території України опади завтра малоймовірні», – попередила синоптикиня.

У Києві в суботу – сухо та дуже спекотно, до +32, +33 градусів.

«Захищайтесь від гарячого повітря, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте (трохи) більше води, прикривайте голову, шукайте тінь, особливо під деревами, там хоч можна дихнути не асфальтом, не зловживайте кавою та міцними чаями», – нагадала Діденко.

На Зелену неділю в столиці пройде дощ з грозою, трохи попустить спеку. Очікується 12-го червня десь у межах +29 градусів. Загалом в Україні спека послабне з вівторка, з 14-го червня.