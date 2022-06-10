  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Синоптики розповіли, якою буде погода на Трійцю
рус
    Суспільство

    Синоптики розповіли, якою буде погода на Трійцю

    Чи бувала колись Трійця без дощу? - Синоптики розповіли, якою буде погода на Трійцю
    Чи бувала колись Трійця без дощу?
    фото: Главком

    На Зелену неділю пройде дощ з грозою

    Завтра, у суботу, та на Трійцю температура повітря в більшості областей становитиме +28+34 градуси. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко у Facebook.

    Свіжішим очікується повітря в західній частині України, там передбачається впродовж дня +24+29 градусів.

    Вітер переважно буде східним, лише в західних областях – північно-західним. Помірний, хіба під час гроз може рвонути до сильного.

    «11-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях України, місцями на Півдні та в Центрі (Дніпро з районами, Полтава, Запоріжжя уникнуть дощів). На решті території України опади завтра малоймовірні», – попередила синоптикиня.

    У Києві в суботу – сухо та дуже спекотно, до +32, +33 градусів.

    «Захищайтесь від гарячого повітря, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте (трохи) більше води, прикривайте голову, шукайте тінь, особливо під деревами, там хоч можна дихнути не асфальтом, не зловживайте кавою та міцними чаями», – нагадала Діденко.

    На Зелену неділю в столиці пройде дощ з грозою, трохи попустить спеку. Очікується 12-го червня десь у межах +29 градусів. Загалом в Україні спека послабне з вівторка, з 14-го червня.

    Читайте також: Спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури
    Теги: росія окупанти війна спека Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптики розповіли, якою буде погода на Трійцю