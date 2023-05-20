Скандальний екснардеп-зрадник розкішно живе у Франції (фото)
Рибалка в Україні фігурував у справі про держзраду
Дружина колишнього народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки Анастасія вихваляється розкішним життям у Франції.
Вона оприлюднює фото на своїй сторінці в Instagram.
У попередньому скликанні Верховної Ради України Рибалка відзначився скандалом з власними кіпрськими офшорами, торгівлею з ОРДЛО та фінансування терористів на окупованому Донбасі та ферарі АА1111ХІ у Монте-Карло, хоч і виправдовувався, що авто орендоване.
Нагадаємо, під час депутатства Рибалка «забував» про свою квартиру у центрі Парижа поблизу Ейфелевої вежі.
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