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Скандальний екснардеп-зрадник розкішно живе у Франції (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скандальний екснардеп-зрадник розкішно живе у Франції (фото)
Сергій Рибалка з дружиною Анастасією у Франції
фото: Anastasia Vladimirovna/Instagram

Рибалка в Україні фігурував у справі про держзраду

Дружина колишнього народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки Анастасія вихваляється розкішним життям у Франції.

Вона оприлюднює фото на своїй сторінці в Instagram.

Скандальний екснардеп-зрадник розкішно живе у Франції (фото) фото 1
фото: Anastasia Vladimirovna/Instagram
Скандальний екснардеп-зрадник розкішно живе у Франції (фото) фото 2
фото: Anastasia Vladimirovna/Instagram

У попередньому скликанні Верховної Ради України Рибалка відзначився скандалом з власними кіпрськими офшорами, торгівлею з ОРДЛО та фінансування терористів на окупованому Донбасі та ферарі АА1111ХІ у Монте-Карло, хоч і виправдовувався, що авто орендоване.

Нагадаємо, під час депутатства Рибалка «забував» про свою квартиру у центрі Парижа поблизу Ейфелевої вежі.

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Теги: депутат Верховна Рада Франція

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